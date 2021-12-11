Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность отправку американских войск в Украину в случае "вторжения России".

Об этом со ссылкой на выступление Байдена 11 декабря пишет ТАСС.

Байдена спросили, почему он решил отказаться от идеи размещения американских войск в Украине в случае "вторжения" РФ.

"Они никогда не рассматривались", - ответил президент США.

По его словам, во время онлайн-саммита на этой неделе он сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

"Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 - все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России", - сказал Байден.

Напомним, президент США Джо Байден на следующий день после разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность применения военной силы в одностороннем порядке в связи с ситуацией в Украине.

Кроме того, в Белом доме также заявляли, что в случае вторжения в Украину США не будут применять военную силу против России.

Также мы писали о том, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных стран Украина не сможет устоять в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации, о котором сообщают американские СМИ.