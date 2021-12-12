Российский президент Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, заявил, что очень бы хотел увидеться с ним лично.

Кадры с этим заявлением показали в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", - сообщил лидер РФ в ответ на слова своего собеседника о том, что тот сожалеет, что не получилось увидеться на саммите Группы двадцати в Риме.

В свою очередь пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил, что на данный момент говорить о личной встрече лидеров России и Америки в очном формате рано. По его словам, это вопрос на будущее.

"Очная встреча - это дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - объяснил представитель Кремля.

Кроме того, Песков напомнил, что Путин и Байден договорились "в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины".

"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - сказал пресс-секретарь главы РФ.

Напомним, 7 декабря президенты США и России общались по защищенной видеосвязи. "Страна" проанализировала, о чем говорили Байден и Путин и рассказала об итогах их видеовстречи.

На следующий день Владимир Путин впервые лично прокомментировал переговоры с Джо Байденом. По его словам, беседа была открытой, предметной и конструктивной.