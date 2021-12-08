Президент России Владимир Путин, которому понравился формат онлайн-общение с американским коллегой, по данным Кремля, впервые лично прокомментировал переговоры с Джо Байденом. По его словам, беседа была открытой, предметной и конструктивной.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции.

"...Хочу еще раз подчеркнуть, что беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, это самое главное", - сказал Путин.

Напомним, президенты США и России общались по защищенной видеосвязи. "Страна" проанализировала, о чем говорили Байден и Путин и рассказала об итогах их видеовстречи.

Вместе с тем, лидеры государств решили, что им стоит пообщаться в таком формате еще раз. Но дата нового онлайн-общения пока не называется.

Также мы писали, что Зеленский дал оценку разговору Путина и Байдена.

Кроме того, сообщалось, что пишут западные СМИ о переговорах Путина и Байдена и рассказывали, что как в Украине и мире реагируют на встречу президентов.