Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, ключевой темой которых стала Украина, ожидаемо не привели к прорыву, но приблизили диалог к "ялтинскому" формату.

К такому выводу после онлайн-саммита президентов США и России пришли западные СМИ.

Еще одно резюме - украинский кризис стал самым большим вызовом для Байдена, чьи позиции как внутри страны, так и за рубежом пошатнулись из-за фиаско в Афганистане. При этом проявление слабости может стоить ему голосов избирателей и грозить проблемами с Китаем. А вот негласным победителем виртуальной встречи называют Путина.

"Первенство дипломатии"

В целом итог таков: диалог продолжается, а отношения между США и Россией определяют как "холодный мир".

Впрочем, New York Times переговоры Путина и Байдена напоминали возвращение к политике холодной войны, когда стратегия НАТО была сфокусирована на том, чтобы не допустить вторжение Советского Союза, а Москва добивалась уважения.

Из официальных сообщений пока ясно, что стороны остались на своих позициях.

"Байден не уступил требованиям Путина о "красных линиях". А Путин не дал ему никаких обещаний об отводе 175-тысячной группировки войск, сосредоточенной на украинской границе", - пишет Bloomberg.

Но хоть позиции сторон все еще кажутся непримиримыми, пишет Monde, саммит позволил на неопределенное время вернуть первенство дипломатии. Spiegel также пишет, что хотя реального прорыва на встрече не произошло, но политики, по крайней мере, разговаривают друг с другом.

Украинский вопрос ставит США в тупиковое положение, ведь, с одной стороны, Вашингтон ведет политику по "защите Украины от России", а с другой - не хочет за нее воевать или ссориться по-крупному с Москвой.

Рост напряженности в Восточной Европе представляет собой сейчас самый большой вызов для внешней политики Байдена, чьи позиции внутри страны и за рубежом пошатнулись после беспорядочного вывода американских сил из Афганистана, отмечает Hill.

Spiegel также полагает, что для Байдена ситуация с Украиной – самое сложное внешнеполитическое испытание за все время на посту президента.

Как считает издание, что Байден сейчас сконцентрирован на внутренней политике США и противостоянии с Китаем. При этом если Россия "вторгнется в Украину", он может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказался экс-президент США Барак Обама в 2014 году – "Белый дом снова стал бы ругаться, протестовать и угрожать", но развертывание американских войск для поддержки Украины было бы исключено.

В то же время, полагает Spiegel, Байдену нельзя выглядеть слабым по отношению к Путину – это может стоить ему голосов избирателей. New York Times вторит, что неспособность Байдена "сдержать" РФ может рассматриваться как признак слабости во всем мире, особенно со стороны Китая.

"Кризис в Украине не разрешен"

А вот "судьба Украины все еще висит на волоске", пишет New York Times.

"Видеоконференция лидеров не разрешила кризис на границах Украины, и ни Кремль, ни Белый дом не сообщили о существенном прогрессе", - констатирует обозреватель газеты Майкл Кроули в колонке "Пять выводов из звонка Байдена-Путина".

Инициативы по решению ситуации в Украине свелись к возвращению к Минским договоренностям, которые многие украинцы не хотят соблюдать, пишет издание в другой статье, вышедшей сразу после переговоров.

И на самом деле у Байдена украинский вопрос - не в приоритете.

"Байден хочет погасить накал риторики по поводу Украины и сосредоточиться на других вопросах, таких как внутриамериканские проблемы, пандемия COVID-19 и угрозы со стороны Китая. А Путин всякий раз усиливает свое влияние, потому что своими действиями вызывает новую тревогу в Белом доме", - пишет Bloomberg.

Есть мнение, что в ходе переговоров Москва одержала победу.

"В условиях высокой напряженности между Москвой и Киевом президент России одержал небольшую победу, поговорив во вторник по видеосвязи со своим американским коллегой", - пишет Liberation.

Bloomberg также отдает лавры неформального победителя в переговорах Путину, который поднял свой международный престиж.

"На ближайшую перспективу состоявшийся во вторник разговор станет, очевидно, очередной победой российского руководителя, который взял за правило водить Америку за нос относительно своих намерений. После июньской встречи с глазу на глаз и трех телефонных разговоров с Байденом с начала года Путин закрепился на позициях лидера, чьи желания необходимо учитывать, когда администрация американского президента пытается укреплять альянсы с европейскими союзниками и Украиной", - резюмирует Bloomberg.

"Путин отчасти уже получил то, что хотел, а именно, этот разговор", - сказал Bloomberg Фредерик Каган, работающий в Американском институте предпринимательства директором проекта "Критические угрозы".

"Проблема Байдена в том, что почти все козыри на руках у Путина. В 2014 году он вторгся в Крым и поддержал сепаратистов на востоке Украины, продемонстрировав свою готовность задействовать сухопутные войска и потратить большие средства на ведение боевых действий на украинской территории. США и их союзники никогда не были готовы к таким действиям", - добавляет издание.

Разногласия по санкциям

Что касается угроз санкциями за "вторжение в Украину, то, как пишет Wall Street Journal, среди стран Запада существуют разногласия, мешающие сформировать общую позицию по России. Главное среди них - "Северный поток 2".

"Чтобы избежать разногласий с правительством Германии, Байден отклонил санкции Конгресса против Германии, направленные на остановку проекта (Северный поток-2, - Ред), что вызвало гнев многих республиканцев и некоторых демократов", - пишет New York Times.

Как отмечает Financial Times, "неясно, какой тип военной эскалации будет квалифицирован как вторжение и повлечет за собой санкции".

Bloomberg отмечает, что "Байдену остается лишь догадываться о целях Путина в Украине". И что пройдут месяцы, прежде чем станет ясно, удалось ли Байдену и Путину достичь договоренностей в ходе переговоров.

Из опубликованных коротких видео двухчасового онлайн-общения отмечают дружелюбный тон разговора.



"В неловком начале виртуальных переговоров Байден был замечен улыбающимся, когда он помахал Путину и, казалось, поздоровался, но президент США забыл включить свой микрофон. В начале разговора было видно, как Байден пытается заставить работать видеотехнику и микрофон - и наконец можно было услышать, как он сказал: "Вот и все. Привет. Приятно снова вас видеть", - пишет Daily Mail.



Российские эксперты, который цитирует BBC, ожидают разрядки в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Стороны перед переговорами подготовили друг другу такие сигналы, что они выходят с позиции силы на переговоры. Американцы заявляли о "драконовских" санкциях, мы осуществляли [военные] маневры на юго-западном направлении, но сейчас, я думаю, какая-то передышка будет", - говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.



"Во время переговоров Путин и Байден успели обменяться шутками", - также отмечает BBC.

"Было несколько шуток, и они были очень уместными", - цитирует BBC помощника президента России Юрия Ушакова.