Президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км", — сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что Путин в своем заявлении говорил о территории России "и о Европе, которая является нашим общим домом", в то время как Америка "находится по ту сторону океана".

Также Песков рассказал, что Байден в разговоре с Путиным сообщил, что в случае реального вторжения в Украину Россия будет финансово изолирована.

"Да, действительно, Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение в Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное", — объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уверен, что возможное введение новых санкций против России будет иметь и обратные последствия.

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля.

Напомним, 7 декабря президенты США и России общались по защищенной видеосвязи. Мы подробно разбирали, о чем говорили Байден и Путин и рассказывали об итогах их видеовстречи.

Также "Страна" писала о том, что российский президент Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, заявил, что очень бы хотел увидеться с ним лично.