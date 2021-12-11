Россия провела танковые военные учения со стрельбами в Южном военном округе, которые граничат с восточной частью Украины. Также они проходили и на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Более 1,5 тыс. танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях", - указывается в сообщении.

Боевые стрельбы выполняли экипажи из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А при использовании штатных снарядов и из крупнокалиберного зенитного пулемета.

В российском Минобороны сообщают, что танкисты "совершенствовали навыки" в поражении мишеней, которые имитируют подвижной танк, противотанковый гранатометный расчет, а также безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Танковые экипажи провели учения "в условиях пустынной и горно-лесистой местности полигонов", которые располагаются в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Крыма.

"На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений", - пишет пресс-служба.

Как объяснили в российском ведомстве, "планом" такой боевой подготовки экипажей боевых машин является якобы "изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток".

В Минобороны добавляют, что "боевое слаживание" экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продлится в войсках ЮВО до февраля следующего года.

Напомним, 7 декабря в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.

Ранее украинская разведка уже неоднократно сообщала о концентрации войск на Донбассе и на границах Украины и России, и о подготовке противника к наступлению (в том числе весной этого года). Однако, наступления не происходило.