Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ действительно может передать Беларуси ядерное оружие, о чем ранее заявляли в республике.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Руденко заявил, если Североатлантический Альянс откажется говорить на тему гарантий безопасности для России, то будут рассматриваться все варианты.

"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения (о передаче ядерного оружия - Ред.) со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО. По его словам, Североатлантический альянс очень близко приблизился к границам Беларуси, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.

Перед этим президент Беларуси Александр Лукашенко также допустил появление на белорусской территории ядерного оружия России.

Также мы писали, что ранее Российская Федерация направила в сторону Беларуси два стратегических бомбардировщика, которые способны нести ядерные заряды.