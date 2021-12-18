В субботу, 18 декабря, Российская Федерация направила в сторону Беларуси два стратегических бомбардировщика, которые способны нести ядерные заряды.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Известно, что два бомбардировщика Tu-22M3 совершают патрулирование в сопровождении с истребителем Su-30SM, приписанным к авиационным частям как в Беларуси, так и России.

Уточняется, что это уже третья подобная ситуация за последний месяц.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО. По его словам, Североатлантический альянс очень близко приблизился к границам Беларуси, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.

Ранее появление на белорусской территории ядерного оружия России допустил и сам президент Беларуси Александр Лукашенко.

Позже громкое заявление президента Беларуси прокомментировали в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров назвал его "серьезным предостережением Западу".

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Сергей Лавров.