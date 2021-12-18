Главным импортером электроэнергии из Беларуси в Украину вместо компании "Тет групп", которую связывали с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, стало ООО "Трейдэнергоресурс".

Об этом говорится в статье "Страны" "Заменили лампочку".

Ее директором является Николай Юрчак. Он является менеджером бизнесмена Артура Гранца, совладельца магазинов duty-free BDF, собственника BF Capital и журнала "Forbes Украина". Широкой общественности Гранц стал известен после того, как появилась информация о его романе с певицей Светланой Лободой.

Артур Гранц и Светлана Лобода. Фото: kp.ua, "Страна"

По данным источников "Страны" на энергорынке, Гранц участвует в схеме с белорусской электроэнергией вместе с депутатом Иванчуком (группа "Довира"). Последней же действует с одобрения главы Офиса президента Андрея Ермака, который, таким образом, "мотивирует" "Довиру" голосовать по важным для Банковой законопроектам.

С беларусской стороной договаривались через подсанкционного Алексея Олексина, белорусского бизнесмена, который сейчас живет в ОАЭ. Он давно знает Гранца и Иванчука и имел с ними общие бизнес-интересы (магазины беспошлинной торговли и табачный бизнес).

К слову, Иванчук – экс-нардеп "Народного фронта", давний и очень близкий соратник Арсения Яценюка.

Новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"То есть общая картина получается просто феерической: электроэнергию от "диктатора Лукашенко" импортирует фирма, связанная с соратником Яценюка (одного из лидеров украинской "партии войны") с позволения Офиса президента, который таким образом покупает голоса в Раде.

Правда, на энергорынке говорят, что до Лукашенко уже дошла информация по поводу украинского "схематоза" с компаниями-прокладками по поставкам электроэнергии и в Минске уже начались большие разборки. Так что может быть полный пересмотр договоров, а то и прекращение импорта электроэнергии", - говорится в публикации.

"Страна" разбиралась, как поменяли схему по импорту белорусской электроэнергии и долго ли она проработает.

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