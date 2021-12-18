Солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Беларусь и попросивший у Минска политического убежища, рассказал о зверствах поляков на границе во время мигрантского кризиса. По его словам, он два раза был свидетелем убийств польскими силовиками волонтеров - своих же сограждан.

Об этом он признался в интервью белорусскому каналу АТН.

Парень рассказал, что среди польских пограничников процветает пьянство: там не пьют только водители. Кроме того, пограничники брали солдатов срочной службы, поили их и приказывали кого-нибудь убить. А во время патрулирования вместе с солдатами целились тем в головы, в том числе Эмиля, чтобы заставить их стрелять по мигрантам.

"Когда нас привезли в первый раз, на первом патрулировании где-то по дороге (мы были пьяные) мы ловили какого-то одинокого человека. Потом мы вывозили его в лес, выкапывали яму, и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, пограничники стреляли ему просто в голову", - рассказал он.

Чечко подтвердил, что на границе много свежих могил.

Затем он сказал, что пограничники относились к польским волонтерам, помогавшим мигрантам, как ко всем, кого они убивали.

"Я видел одну такую ситуацию, когда подходил какой-нибудь волонтёр и начинал спрашивать: "Куда вы их ведёте?" А пограничник просто стрелял ему в лоб", - рассказал Эмиль.

На уточняющий вопрос журналистки, действительно ли он видел, как поляки убивали польских добровольцев, мужчина ответил, что такое происходило у него на глазах дважды.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о сбежавшем в Беларусь Чечко.

Мы также подробно разбирались в кризисе с мигрантами на польско-белорусской границе, который начался в ноябре.