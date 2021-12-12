В воскресенье, 12 декабря, пограничная служба Польши сообщила, что группа мигрантов пыталась прорваться через польско-белорусскую границу.

Об этом говорится в заявлении польских пограничников в Twitter.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Черемча в Подляшском воеводстве.

"Сегодня на участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, группа из 55 агрессивных людей прорывалась через границу. Одного военнослужащего ударили камнем по лицу, ему на месте оказали доврачебную помощь", - указывается в заявлении.

Как объяснила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская, группе мигрантов удалось пересечь рубеж, но затем всех задержали и отвезли к границе.

Она также добавила, что вчера были задержаны семеро граждан Ирака, которые пересекли польско-литовскую границу.

Напомним, вчера в Польше заявили об очередном штурме государственной границы мигрантами из Беларуси. На этот раз сообщалось, что белорусские силовики помогли группе из 28 мигрантов пересечь рубеж, "ослепляя польских военных лазерами и бросая в них камни".

Параллельно с этим, в субботу, 11 декабря, на границе Литвы с Беларусью произошла стрельба. Пограничники утверждают, что около 20 выстрелов прозвучали в районе Лаздияйском районе. Еще два выстрела прозвучали в Шальчининкайском районе.