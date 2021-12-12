Власти Ирака эвакуировали около 3,5 тысячи человек с белорусско-польской границы. Всего было организовано девять вывозных рейсов, сообщил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

Об этом пишет ТАСС.

"До настоящего времени министерству удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска", - сказал он.

В то же время ас-Саххаф рассказал, что рейсами добровольно на родину вернулись 3 556 человек, которые застряли на границе Беларуси и Польши.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мигранты, которые находятся в Польше, не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории. При рассмотрении жалоб ЕСПЧ применил правило 39 регламента.

Кроме этого, на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе Еврокомиссия предложила временно предоставить Латвии, Литве и Польше экстренные полномочия по упрощению европейских норм приема мигрантов. Разработанные органом меры временные - они будут действовать полгода.

Также мы писали, что на польской границе нашли тело погибшего мигранта из Нигерии.