Белорусский авиадиспетчер, который, как он утверждает, перешел границу с Польшей вместе с мигрантами, рассказал подробности о посадке в Минске рейса Ryanair, на борту которого находились Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. По его словам, посадка самолета - это спецоперация белорусских спецслужб.

Об этом пишет The New York Times.

Диспетчер работал в аэропорту Минска. Он заявляет, что посадку рейса осуществили спецслужбы Беларуси для поимки Протасевича. Об этом изданию анонимно сказали сотрудники европейской спецслужбы, которые допросили диспетчера. Они назвали его Олегом Галеговым. Он этнический грузин, женат на жительнице Беларуси. По словам источников, он был ответственен за то, чтобы сообщить пилоту самолета Ryanair, что на борту якобы находилась бомба, и что следует посадить самолет в Минске по соображениям безопасности.

В публикации говорится, что авиадиспетчер рассказал польским следователям все, что ему известно о спецоперации.

Директор Департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын не раскрыл деталей, но заявил, что польские чиновники, расследующие посадку рейса Ryanair, смогли "получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке в Минске". По словам Зарына, свидетель сказал, что офицер КГБ во время инцидента с самолетом Ryanair находился в диспетчерской и "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу".

"Офицер поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщил о том, что в настоящее время происходит с самолетом", - рассказал Зарын.

The New York Times также пишет, что полиция и Генпрокуратура Литвы выяснили, что вместе с Протасевичем и Сапегой с борта сошел еще один человек. Его идентифицировали как Сергея Кулакова - гражданина Беларуси, завербованного военной разведкой республики. Он прибыл в Вильнюс за день до того, как Протасевич вылетел в Афины на отдых, а затем полетел в литовскую столицу на том же обратном рейсе, что и оппозиционер.

Как писала "Страна", рейс Ryanair Афины - Вильнюс посадили в Минске 23 мая. Из-за инцидента многие западные страны запретили европейским перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничили полеты белорусских авиакомпаний.

Сапеге уже предъявили окончательное обвинение: разжигание вражды. По нему подруге Протасевича грозит шесть лет лишения свободы. Между тем сам Протасевич после ареста рассказал много интересного о кухне белорусского протеста.