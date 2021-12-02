Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Однако, по его словам, польские власти скрывают эту информацию.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают", - сказал Лукашенко.

По словам главы Республики, представители СМИ и международные наблюдатели работают только с стороны белорусской границы.

"Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы", - сказал президент Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что белорусские пограничники заявили об обнаружении на границе с Литвой тела мигранта афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет.

Кроме того, "Страна" писала о том, что в российских телеграмм-каналах разлетелось видео якобы расстрела группы беженцев украинскими пограничниками. На видео, снятом, как сообщалось, ночью в инфракрасном диапазоне, группа людей движется цепочкой, а затем разбегается.

Однако в Государственной пограничной службе Украины заявили, что данное видео - это фейк.