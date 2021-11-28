Белорусские пограничники заявили об обнаружении на границе с Литвой тела мигранта афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет.

Об этом Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил в Телеграм-канале.

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее мы сообщали о том, что Польша за сутки 26 ноября зафиксировала 206 попыток незаконного пересечения границы нелегалами со стороны Беларуси. Во время одной из них группа из 100 мигрантов пыталась штурмовать рубеж.

Также мы писали, что мигранты недавно устроили бунт и побили стёкла в центре для нелегалов в Польше.