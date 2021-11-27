Польша за прошедшие сутки зафиксировала 206 попыток незаконного пересечения границы нелегалами со стороны Беларуси. Во время одной из них группа из 100 мигрантов пыталась штурмовать рубеж.

Об этом сообщает пограничная служба страны в Twitter.

Группа беженцев, по данным пограничников, пыталась прорвать границу возле польского пограничного пункта Беловежа.

"На участке, охраняемом пограничным постом в Беловеже, пограничная служба предупредила нападение на границу группы из 100 человек", - говорится в сообщении.

В результате чего, были задержаны семеро иностранцев при содействии мигрантам. Среди которых шесть граждан Грузии и один - России.

Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę🇵🇱🇧🇾na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.

Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.

Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021

Напомним, что в Министерстве внутренних дел Литвы допускают закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью из-за увеличения числа попыток ввоза нелегальных мигрантов на грузовиках.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует выделить 3,5 млн евро на отправку нелегальных мигрантов с границы Беларуси и Польши домой. Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, в планах Еврокомиссии - утроить средства, выделенные Литве, Латвии и Польше на 2021 и 2022 годы, на усиление границ.