В российских телеграмм-каналах разгоняется видео якобы расстрела группы беженцев украинскими пограничниками. На видео, снятом, как сообщается, ночью в инфракрасном диапазоне, группа людей движется цепочкой, а затем разбегается.

Некоторые люди, судя по всему падают, а затем военные их добивают.

Выложивший видео пользователь Facebook Василь Румак сообщает, что видео ему прислал знакомый, и это, якобы действия 61 бригады ВСУ. При этом он допускает, что видео может быть провокацией.

Отметим, что с момента инцидента прошло уже три дня, а видео появилось лишь сейчас. В левом правом углу надпись "Прилуки". Этот город в 200 км от белорусской границы.

Напомним, что ранее в сети уже появлялись видео "задержаний беженцев", которые позже оказывались фейковыми вбросами.

Согласно данным из открытых источников, человек с именем Василий Румак является представителем Главного управления подготовки ВСУ. Но его Facebook-страница практически не велась, с 2020 года это вторая публикация на ней.

Напомним, в конце ноября белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой тело погибшего мигранта.

Также мы сообщали, что в Польше задержали троих украинцев, которые пытались переправить нелегалов через границу.