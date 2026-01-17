Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары союзников Дании на фоне спора вокруг Гренландии.

Соответствующая публикация появилась в соцсети американского лидера Truth Social.

Так, с 1 февраля 2026 года 10-процентная пошлина будет применяться к поставкам из самой Дании, а также Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии на все товары, отправляемые ими в США.

С 1 июня 2026 года тариф планируется повысить до 25%.

Помимо объявления о пошлинах Трамп заявил, что на протяжении многих лет Вашингтон, по его словам, фактически субсидировал Данию и страны Евросоюза, не вводя ограничения на реализацию их товаров.

Теперь, заявил американский президент, пришло время, чтобы Дания "вернула долг", поскольку, по его оценке, "на кону стоит мир во всём мире".

Трамп утверждает, что Китай и Россия якобы заинтересованы в Гренландии, а у Дании, по его словам, "нет реальных возможностей защитить этот регион", поскольку там имеются лишь "две собачьи упряжки".

Глава Белого дома подчеркнул, что только США "могут успешно играть в эту игру" и что "никто не тронет эту священную землю", поскольку речь идёт о национальной безопасности Америки и глобальной безопасности.

Трамп также заявил, что представители Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии якобы прибыли в Гренландию "с неясными целями", назвав происходящее "крайне опасной ситуацией" и обвинив эти страны в создании неприемлемого уровня риска для планеты. По его словам, в таких условиях "необходимо принять жёсткие меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация была быстро разрешена".

Трамп отдельно отметил, что пошлины против европейцев будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договорённость о "полной и окончательной покупке Гренландии". Он напомнил, что США, по его словам, пытались приобрести этот регион в течение более чем 150 лет, но Копенгаген всякий раз отказывал. А сейчас, заявил Трамп, с учётом современных наступательных и оборонительных систем, включая проект "Золотой купол", приобретение Гренландии стало "особенно важным" из-за вопросов географии и эффективности обороны.

В завершение Трамп заявил, что США "немедленно открыты к переговорам" с Данией и другими странами, которые, по его словам, "поставили под угрозу слишком многое", несмотря на многолетнюю защиту со стороны Вашингтона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже раскритиковал решение Трампа.

В соцсети X Макрон пообещал ответ на эти действия. Он заявил, что "Франция привержена суверенитету и независимости государств в Европе и за ее пределами".

"Именно на этом основании мы решили принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии. Мы полностью поддерживаем это решение, поскольку на карту поставлена безопасность в Арктике и на окраинах нашей Европы", - сказал французский президент.

"Никакое запугивание или угрозы не смогут повлиять на нас - ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями. Угрозы введения тарифов неприемлемы и недопустимы в данном контексте. В случае подтверждения таких угроз европейцы отреагируют единым и скоординированным образом", - добавил Макрон.

