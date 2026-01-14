Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. Нарушение территориальной целостности Дании и Гренландии совершенно неприемлемо.

Об этом заявил глава датского МИДа Ларс Расмуссен по итогам встреч в Вашингтоне.

Министр подчеркнул, что утверждение США о присутствии повсюду вокруг острова военных кораблей КНР не соответствует действительности. По его словам, разведка страны это опровергает.

Также Расмуссен сообщил, что Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

Тем временем немецкое издание Bild написало, что Германия уже на этой неделе может направить первых военнослужащих в Гренландию. Источники таблоида в Германии и скандинавских странах рассказали, что речь идет о небольшом передовом отряде бундесвера.

Сегодня американские СМИ сообщили, что госсекретарю Марко Рубио поручили подготовить официальное предложение о покупке Гренландии Вашингтоном. Сумма сделки может составить 700 миллиардов долларов.

А Дональд Трамп объяснял, что Гренландия нужна США для создания системы ПВО "Золотой купол". Он уверен, что НАТО должно содействовать этому.