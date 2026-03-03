Россия стала применять ударные беспилотники "Герань", которые в Украине традиционно называют "Шахеды", на предельно малых высотах.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские военные уже решают проблему, как противостоять такой тактике.

"Ищем и находим ответы на новую тактику применения "Шахедов" на предельно малых высотах. Работаем с производителями над повышением эффективности применения различных моделей дронов-перехватчиков. Продолжаем формирование и обучение экипажей этих БпЛА. Комплектуем дивизионы ПВО беспилотных систем", - написал главком.

Он добавил, что за год на этом направлении выполнен значительный объём работ, но необходимо наращивать усилия и ускорять темп, ведь речь идёт о защите украинских городов и посёлков, энергетики и другой тыловой инфраструктуры.

Ранее Сырский рассказал о новой тактике украинских ударов по РФ.

Война в Украине продолжается 1469-й день.

