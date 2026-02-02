Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект, предлагающий обязать украинцев регистрировать все беспилотники в реестре воздушных судов и ставить на учёт в полиции.

Об этом в интервью изданию "Цензор.нет" сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

По его словам, документ нормирует правила полетов, в частности идентификацию пользователей и требования к официальным бумагам, дающим право на полеты.

"Людей, умеющих пользоваться дронами, более сотни тысяч только в Силах обороны, и не исключено, что со временем криминалитет захочет кого-то из этих людей к себе привлечь. Ведь не нужны снайперы, какие-то сложные процессы придумывать. FPV-дрон – это лучший способ для преступников, чтобы кого-то ликвидировать или повредить имущество. Поэтому мы должны видеть детекцию дронов, которые взлетают, и знать, кто ими управляет", - сказал Выговский.

Он считает, что если с использованием дрона кто-то повредит имущество или нанесет телесные повреждения людям (а такие случаи уже бывали), за это должна быть предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Упомянутый проект закона как раз вводит административную ответственност за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения и уголовную ответственность, если такие нарушения причинят вред гражданам или существенный материальный ущерб.

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового интернета Starlink.

Осенью мы сообщали, что в Украине могут легализовать огнестрельное оружие.