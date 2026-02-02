Правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового интернета Starlink. Чтобы попасть в список, нужно пройти верификацию. В результате в Украине останутся работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все другие отключат.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр обороны Михаил Федоров.

Решение стало реакцией на использование россиянами связи от Starlink в боевых действиях, из-за чего оснащенные терминалом российские дроны стало сложно сбивать, поскольку они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

"Единственное техническое решение для противодействия – введение белого списка и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы реализуем его во взаимодействии со SpaceX. Процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост. Только один визит в ближайший ЦПАУ - бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. Для бизнеса также будет прост и удобен алгоритм верификации терминалов Starlink онлайн на портале "Дия", - написал чиновник.

Федоров добавил, что военным обращаться в ЦПАУ не нужно, поскольку для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Также им не придется ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные аккаунтов, а лишь уберечь свой терминал от блокировки, внеся его в белый список.

Подробную инструкцию по регистрации терминалов министр пообещал предоставить в ближайшее время.

В конце января стало известно, что россияне впервые использовали в Украине "Герани", управляемые через Starlink.

Вскоре в Украине начали ограничивать связь с помощью этих американских систем.