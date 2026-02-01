Все неверифицированные терминалы Starlink будут отключены в Украине, чтоб не допустить использования россиянами этой системы связи.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По словам министра, Украина совместно со Starlink уже сделала первые шаги по борьбе с российскими дронами.

"Следующий шаг - внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены. Процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей. Детальные инструкции опубликуем в ближайшее время. Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", - пишет Федоров.

Ранее о такой системе писал советник министра обороны Сергей Бескрестнов.

Напомним, основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил о положительных результатах блокировки Starlink для российских дронов.