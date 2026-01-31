Уроженка Украины певица Ёлка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство.

Как сообщили российские СМИ, Ёлка недавно уведомила российские органы власти о получении гражданства РФ в 2024 году.

Российские паблики пишут, что у певицы истёк срок украинского паспорта, а получить новый документ она не смогла из-за войны в Украине.

В конце января стало известно, что артистка вышла замуж за музыканта Рождена Ануси. Для регистрации брака требуется действительный паспорт.

Ёлка (Елизавета Иванцив) родилась в Ужгороде Закарпатской области. После переезда в РФ она убрала из своей песни "Прованс" строчки про Борисполь.

Во время концерта в Москве вместо строчки "завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолёте и думать о пилоте" она спела "завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

Ранее на "Голубом огоньке" в РФ выступили украинские певицы Лорак и Повалий.

На днях украинцы раскритиковали певицу Мадонну за фото в ушанке с советской символикой.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.