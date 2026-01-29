67-летняя американская исполнительница Мадонна выложила фото в шапке-ушанке с советской кокардой, чем вызвала массу негативных комментариев от украинских пользователей.

Публикация появилась на странице певицы в социальных сетях.

Как выяснилось, фотографии были сделаны в городе Маргейт в Великобритании в одной из художественных галерей.

Украинские пользователи сразу раскритиковали артистку за советскую символику на фото.

"Советская символика - режим, который угнетал другие народы и сейчас, под другим флагом, ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?" - пишут в комментариях.

"Пожалуйста, не носите шляпу с советской эмблемой. Это все равно, что нарисовать свастику на лбу. Очень, очень оскорбительно", - отмечается в сообщении.

"Советский Союз убил миллионы людей. Миллионы жизней были уничтожены. Моя семья пострадала во время геноцида Голодомора. Как вы можете популяризировать этот символ?" - подмечают в Сети.

При этом ранее Мадонна поддерживала Украину. В феврале 2022 года Мадонна выступила против войны в Украине и призвала своих подписчиков отправлять гуманитарную помощь в страну.

"Мы поддерживаем вас, Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!" - писала она тогда.

В декабре однако Мадонна выпустила видео, на котором жует украинский флаг, а затем выплевывает его. Затем кадры пропали из Сети, а в соцсетях предполагалось, что певица перепутала флаг с российским.

В 2021 году мы писали, что первый муж Мадонны, известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые в жизни посетил Украину. Он побывал на Донбассе, в зоне проведения операции объединенных сил.