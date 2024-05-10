На украинского поп-певца Дмитрия Монатика обрушился шквал критики после того, как он рассказал, что после проверки документов военкомами в Киеве на Крещатике его отпустили.

Негативные комментарии люди оставляют на странице артиста в Instagram.

"А можете, пожалуйста, объяснить, как после обновления данных Вас не мобилизовали? Почему другие пригодны к военной службе, а Вас отпустили?"; "Ну конечно, ты обновил, потому что понимаешь, что никто тебя никуда не отправит! А обычных людей в бусы пхнут и телефоны отбирают. Или это не так?"; "А кого-то похищают и пытают! Почему все молчат об этом?"; "И по печени дубинками не били? И баллончиком в глаза не фукнули?"; "Шанс, что Монатика запакуют в бус, как других обычных ребят, равен нулю"; "А на каком основании вам не дали повестку?" - пишут пользователи соцсети.

Ни одного положительного комментария под постом нет.

Напомним, в сети появилось видео общения сотрудников ТЦК с Монатиком, а вскоре он подтвердил, что его "вежливо спросили, обновил ли данные", и отпустили.

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