Украина важнее футбола. ВСУ прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского "Хуста"
Оперативное командование "Запад" прокомментировало мобилизацию футболиста закарпатского "Хуста".
"Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место. Странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", - заявляют в ОК "Запад".
И отмечают, что футболисты, у которых нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, подлежат мобилизации, как и остальные граждане.
Ранее мы сообщали, что Минспорта выдало бронь от мобилизации пяти футбольным клубам Украины: "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс". Последних внесли в список в конце марта.
Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.