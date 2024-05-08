Оперативное командование "Запад" прокомментировало мобилизацию футболиста закарпатского "Хуста".

"Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место. Странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", - заявляют в ОК "Запад".

И отмечают, что футболисты, у которых нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, подлежат мобилизации, как и остальные граждане.

Ранее мы сообщали, что Минспорта выдало бронь от мобилизации пяти футбольным клубам Украины: "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс". Последних внесли в список в конце марта.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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