Военкомы мобилизовали одного из основных игроков перволиговой футбольной команды "Хуст" на Закарпатье. Инцидент произошел утром 7 мая на городском вокзале Хуста.

Об этом сообщает сам футбольный клуб.

При этом футболисту Николаю Сирашу 25 лет, и, по закону, он пока не подлежит мобилизации.

"На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба – неизвестна", - заявляет клуб.

Он сообщает, что чемпионат Украины на грани срыва, поскольку "команды отказываются ехать в Хуст из-за действий Хустского ТЦК".

Напомним, украинский футболист рассказал, как оказался на фронте. Приехал подписывать контракт с "Реалом" – попал в ТЦК.

Ранее мы приводили заявление девушки о том, что ее парня похитили сотрудники ТЦК в Хусте, после чего он попытался покончить с собой.

Между тем в Полтавском ТЦК считают, что истории об избиениях военкомами гражданских лиц - это фейки и манипуляции.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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