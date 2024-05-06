В Одесской области ТЦК мобилизовал адвоката, который приехал присутствовать на обыске у подзащитного.

Как сообщил Совет адвокатов Одесской области, адвокат находился в Рени по поручению Центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи, где осуществлял защиту лиц, которые были задержаны правоохранительными органами накануне.

Во время обыска в одном из помещений, принадлежащем подзащитному, работникам полиции было сообщено, что по приказу руководства адвокат должен срочно прибыть в ТЦК.

После отказа адвоката от совершения вышеуказанных требований без надлежащего уведомления, в течение 10 минут на месте нахождения адвоката и его подзащитного появились вооруженные лица в количестве 10-15 человек на микроавтобусе с замаскированными номерами и задержали адвоката, силой поместили в автобус и отвезли в ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Украине по новому закону люди с алкогольной и наркотической зависимостями будут подлежать мобилизации. Об этом заявил исполнительный директор украинского Хельсинского союза правозащитных организаций Александр Павличенко в эфире телеканала "Киев24".

Также известно, что полиция Закарпатья открыла уголовное дело по конфликту возле Виноградовского ТЦК, где группа ромов заблокировала выезд из военкомата. Чтобы их разогнать, военкомы открыли огонь в воздух.