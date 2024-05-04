По новому закону, что вступил в силу сегодня, люди с алкогольной и наркотической зависимостями будут подлежать мобилизации.

Об этом заявил исполнительный директор украинского Хельсинского союза правозащитных организаций Александр Павличенко в эфире телеканала "Киев24".

"Лица с разными видами зависимостей, например, алко-, нарко- или какой-либо другой зависимостью признаются пригодными или временно пригодными для небоевых формирований. Это служба тыла, обеспечение логистической помощи, даже медицинской помощи", – сказал Павличенко.

По его словам, эту норму "можно критиковать".

Ранее в Минобороны рассказали, на какие категории разделят ранее "ограниченно пригодных" и где они будут служить.

Так, вступивший в силу закон отменяет статус ограниченной пригодности, а все, признанные пригодными к службе, будут разделены на категории в зависимости от степени функциональности. В частности, в одну из них попадут лица, которых могут мобилизовывать для службы в ТЦК.

Мы также приводили новый перечень заболеваний, определяющих пригодность к службе, согласно новому закону о мобилизации.