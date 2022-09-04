Во Львове наркоман забросал гранатами полицейских.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Вроде бы обычный вызов о неадекватном мужчине, придирающемся к прохожим. И все с первых секунд пошло, как в боевике. Однако, к сожалению, это не кино", - пишет Белошицкий.

Виновником инцидента оказался мужчина с признаками наркотического опьянения. Увидев полицейских, он начал бросать в их направлении гранаты, одна из которых попала в салон служебного автомобиля.

Пришлось вызывать подкрепление - и в конце концов, гранатометчика обезвредили. Никто не пострадал - по мнению Белошицкого, по счастливой случайности.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области мужчина выстрелил в здание полиции из гранатомета. Пострадали два правоохранителя.

Также "Страна" сообщала, что на вокзале Киева задержали мужчину с примотанной скотчем под одеждой боевой гранатой.

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