Полицейские Киева разоружили пассажира Центрального железнодорожного вокзала, который появился там с боевой гранатой, примотанной к телу.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киева

24 августа полицейские полка полиции особого назначения № 1 у входа в Центральный железнодорожный вокзал во время проверки граждан на фильтрационных пунктах обнаружили у 59-летнего мужчины под футболкой гранату с запалом. Житель Винницкой области 1963 года рождения привязал к себе на талию боеприпас синим скотчем.

На место происшествия прибыли полицейские отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта и взрывотехники столичного главка. Они изъяли у мужчину боеприпас, который оказался боевой гранатой Ф-1. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и намерения фигуранта.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами следователи отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре мужчина бросил из окна своей квартиры гранату во двор и ранил ребёнка.

Также мы писали, что в Ирпене Киевской области тероборона задержала двух мародеров, которые бросили гранату в двух местных женщин, пожаловавшихся на них.