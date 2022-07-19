Шведский офицер погиб в ходе боевых действий в районе Донецка, воюя на стороне Украины. 28-летний офицер в звании лейтенанта был ранен гранатой в грудь. Об этом сообщила шведская телекомпания SVT.

"Он приехал сюда пару месяцев назад и был здесь, чтобы делиться своими тактическими знаниями", - говорит источник SVT.

По данным СМИ, "достоверно известно, что шведы есть как в интернациональной бригаде, так и в более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ".

При этом отмечается, что офицер, погибший на Донбассе, был, вероятнее всего, отставным военнослужащим.

Напомним, в начале марта первые бойцы Интернационального региона заняли позиции под Киевом.

По состоянию на начало июня стало известно о гибели четверых бойцов Интернационального легиона, погибших в боях за Украину.

Также "Страна" писала, что 15 июля в интернациональном легионе подтвердили смерть британца Пола Юри из плена "ДНР".

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.