В Интернациональном легионе подтвердили гибель гражданина Британии Пола Юри, который находился в плену "ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе Интернационального легиона.

Ранее о смерти Юри сообщили в "ДНР". "Хотим уточнить, что он не был в Интернациональном легионе. Он не воевал в Украине. Он был сотрудником некоммерческой гуманитарной организации Presidium Network", - сообщили в Интернациональном легионе.

В свою очередь, как передает BBC, Великобритания требует срочных разъяснений от украинских властей и российского правительства в связи с сообщениями о смерти британского гуманитарного работника.

"Мы срочно обсуждаем этот вопрос с нашими украинскими союзниками и министерством иностранных дел России", - заявили в британском Форин-офисе (Министерство иностранных дел и по делам Содружества).

Также стали известны некоторые детали биографии погибшего. Юри было 45 лет. Он страдал диабетом и нуждался в постоянной медпомощи. Он был задержан силами "ДНР" в апреле. Его приняли за военного. Вместе с ним также был задержан Дилан Хили. Британцы заехали на территорию "ДНР" со стороны Запорожья с гуманитарной миссией - эвакуировать семью, оказавшуюся между линией огня.

Ранее Юри ранее провел восемь лет по контракту в Афганистане в качестве гражданского служащего.

Ранее о смерти Юри сообщили в "ДНР". Названная причина - "болезни и стресс".

Также напомним, что ранее в "ДНР" вынесли смертные приговоры в отношении иностранцев, воевавших за Украину. Речь идет о марроканце Саадуне Брагиме и британцах Шоне Пиннере и Эйдене Аслине. Недавно Пушилин анонсировал расстрел "приговоренных" британцев, если их "апелляцию" отклонят.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.