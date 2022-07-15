Британский доброволец Пол Ури, приехавший помогать ВСУ и попавший в плен к "ДНР", скончался 10 июля.

"Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - сообщила "омбудсмен ДНР".

Несмотря на то, что в "ДНР" подтвердили смерть гражданина Великобритании Пола Ури, там обвинили Великобританию, что она якобы проигнорировала "даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными", и не предоставила необходимые медикаменты по линии Красного Креста.

Причиной смерти Ури в "ДНР" назвали хронические болезни и стресс.

Позже нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Ури, на самом деле, не был солдатом.

"К сведению СМИ, Пол не был солдатом. Он работал на одну из общественных организаций, помогавших пострадавшим от войны", - написал нардеп.

Ранее Пушилин анонсировал расстрел "приговоренных" в "ДНР" к смертной казни британцев, если их "апелляцию" отклонят.

Он также заявил, что у пленных есть пара недель на обжалование смертной казни, потом "минюст ДНР примет дальнейшее решение".

Позже адвокат "осужденных" в Донецке к расстрелу британцев и марокканца, воевавших за ВСУ, заявила о подаче апелляции, а если ее не удовлетворят - то прошения о "помиловании".

Также недавно в "ДНР" сняли мораторий на исполнение смертных приговоров.

Напомним, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.