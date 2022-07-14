Анализируем 140-й день войны.

Ситуация на фронте

Наиболее динамично развивается ситуация у Северска в Донецкой области. Там, по данным Генштаба, идет атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на Северск со стороны Лисичанска.

Российские телеграм-каналы вчера, напомним, заявляли о выходе противника на западные окраины Верхнекаменского (Верхнекаменское от Северска всего в двух километрах). А также на окраины самого Северска, который, по утверждению "ЛДНР", находится под их "оперативным контролем".

В тоже время Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке заявил, что попытки россиян улучшить свое "тактическое положение в районе Верхнекаменского" успеха не имели.

"Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут", - сообщил утром губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Также сегодня продолжились заявления со стороны "ДНР" о том, что бои уже идут в предместьях Соледара к северо-востоку от Бахмута. В город якобы входят со стороны Яковлевки (этого украинская сторона сегодня тоже не подтверждает, а вчера опровергала).

Также в "ЛДНР" сегодня заявили, что взяли два населенных пункта, которые примыкают непосредственно к Соледару с востока - Стряповка и Новая Каменка. Украина этих данных не подтверждает.

Если информация о заходе сил противника в Соледар и Северск подтвердится, это будет означать, что возникает прямая угроза окружению украинских войск в Бахмуте с севера с перспективой захода им в тыл с запада и перерезание коммуникаций со славянско-краматорской агломерацией.

Тем более, что с юга российские войска также наступают - со стороны Светлодарска.

Но, повторимся, информация о заходе войск противника в Северск и Соледар пока не подтверждена. Фото и видео материалов оттуда также пока нет.

Что касается ситуации около Славянска, то, по словам Алексея Арестовича, войска РФ пытаются двигаться за Богородичное, на Мазановку и Долину, продвинулись на несколько сот метров.

Арестович говорит, что между Богородичным и Святогорском россияне «мечтают устроить маленькое оперативное окружение».

Активизировались бои в районе Донецка.

К северу-востоку от Авдеевки противник имеет частичный успех при наступление на село Каменка, сообщил сегодня Генштаб ВСУ. Оно находится на трассе Донецк-Константиновка и расположено примерно в трех километрах от Авдеевки.

На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. И, видимо, снова установками Himars. Которые уже несколько недель - военная тема №1, обсуждаемая по обе стороны конфликта.

Украина ее обсуждает в контексте того, что "Хаймарсы" начали наносить болезненные удары по тылам противника. Чего ранее не было, поскольку только РФ регулярно бомбила дальние тылы по всей территории Украины.

В российских военных телеграм-каналах дискутируют о том, что делать с "Хаймарсами" и как их уничтожать. В качестве ответной меры обсуждается применение в Украине новых российских комплексов "Торнадо-С", которые имеют дальность до 120 километров и могут бить высокоточными корректируемыми ракетами (они создавались как российский аналог "Хаймарсов").

Серийное производство этих снарядов началось в ноябре 2021 года - то есть, незадолго до начала войны. Поэтому вряд ли их много у российских войск.

Да и самих "Торнадо-С" у россиян, по данным журнала The Military Balance за 2022 год, на вооружении только 20 единиц.

Но в теории их могут начать использовать на фронте для контрбатарейной борьбы - то есть, для ударов по тем уже "Хаймарсам", которых в Украине тоже немного - сейчас 9 и в будущем 13.

Дальность ракет для "Хаймарсов", которые сейчас поставляются Украине - 70-80 километров.

Также сегодня были новости, которые касаются мобилизации. Генштаб пообещал, что украинок будут брать на воинский учет лишь с их согласия, в добровольном порядке.

Это актуальный вопрос, поскольку с 1 октября 2022 года стартует процесс постановки женщин на военный учет. Приказ Минобороны был подписан в декабре 2021 года и тогда в него вошли сотни профессий и специальностей, обладательницы которых должны были явиться в военкомат и встать на учет.

После поднявшегося скандала список несколько сократили, но он все равно остался очень обширным.

Обстрел Винницы

Сегодня утром ракетному обстрелу РФ подверглась Винница. Первые сообщения об ударе появились во время воздушной тревоги, которая около 10:30 была объявлена почти над всей территорией Украины.

"Прилеты" пришлись по центру города. Ракеты ударили в районе Дома офицеров, дома быта "Юбилейный", диагностической клиники (примыкает к "Юбилейному") и монумента на честь создания ВВС Украины.

На месте прилетов возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку.

Вот фото ГСЧС с места удара по Виннице.

Удар РФ по Виннице 14 июля

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда ударили российские ракеты. На нем видно, что от ударной волны пострадали и здания вокруг.

Вот еще видео последствий удара по Виннице. Виден разрушенный Дом офицеров.

Жуткие кадры первых минут после удара по Виннице. На улицах - окровавленные люди.

На этом видео видно, как выносят пострадавших от обстрела.

По состоянию на 17:00 было известно о 22-х погибшем в результате ракетного удара по Виннице. Среди них трое детей.

В списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек.

Ранения различных степеней тяжести получили около сотни человек. Ударами повреждено более 50 зданий и более 40 автомобилей.

В Командовании Воздушных сил сообщили, что удар по Виннице был совершен крылатыми ракетами "Калибр". Ракеты были запущены с подводной лодки из акватории Черного моря. Две из них были сбиты силами ПВО.

Первый комментарий с российской стороны об ударе по Виннице озвучила главред RT Маргарита Симоньян. Она написала: "Спросила у Министерства обороны, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков".

То есть, по версии россиян, они били по Дому офицеров.

Отметим, что на момент публикации официально Минобороны России свою позицию еще не озвучивала.

Сегодня подвергся обстрелу и Донецк - удар пришелся в район автостанции "Центр". По предварительным данным погибло два человека.

В "ДНР" обвинили в обстреле ВСУ. Украинская сторона пока обстрел официально не комментировала. украинке телеграмм-каналы традиционно выдвинули версию, что Донецк обстреляли сами россияне.

Пророчество Вучича и опасения Макрона

Сегодня прозвучал еще один сценарий, по которому Россия может планировать закончить войну.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink TV заявил, что после того как Россия "закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре" и выйдет на линию Славянск — Краматорск — Авдеевка, Путин выступит с неким предложением к Западу.

"Если они его не примут, нас всех ждет пекло. А они его не примут", - сказал Вучич. Он считает, что конфликт перерастет из регионального в глобальный.

"Перспектива мировой войны беспокоит меня больше всего. Я боюсь, что будет гораздо более серьезный военный конфликт, чем сейчас", - сказал Вучич. Он также утверждает, что нынешняя война в Украине - это "война между Западом и Россией".

"Мы должны понимать, что в разгар мировой войны все разговоры о региональной или локальной войне должны прекратиться. Весь западный мир воюет против России с помощью украинцев. Это глобальный конфликт", - заявил президент Сербии.

Не совсем понятно, откуда президент Сербии знает такие подробности выход на линию Славянск — Краматорск — Авдеевка с последующем предложением к Западу. Но известно, что Вучич - один из немногих европейских лидеров, кто общается с Путиным.

Да и детализация по Северску и Соледару показывает, что сербский президент знает актуальную ситуацию на фронте: именно на этом участке, как писалось выше, сейчас прилагаются основные усилия российских войск.

То есть, по мнению Вучича, Россия выдвинет свои предложения (причем не только Украине, но и Западу) даже до захвата всего Донбасса. Что это за предложения - неизвестно (равно как и то, действительно ли у Путина есть такой план).

Но сегодня заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина в случае выхода на некие мирные соглашения должна признать потерю Крыма и Донбасса (в пределах административных границ областей), а также провозгласить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Также вряд ли Москва согласится добровольно уйти с уже захваченных территорий юга Украины. Тем более, что назначенные Россией "власти" захваченных регионов Украины продолжают заявлять о планах вхождения в состав РФ и "референдуме" в первой половине сентября.

К другим требованиям России, как известно, относится "демилитаризация" и "денацификация" Украины. Если именно эти условия повторит Путин, то уверенность Вучича, что Запад это предложение не примет, становится понятной.

Байден уже заявил в интервью, что война в Украине продлится "столько, сколько понадобится. Сколько бы времени ни понадобилось, мы не можем позволить ему (Путину - Ред.) победить". На вопрос "она может длиться месяцами, годами?" он ответил "Может".

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что "весьма пессимистичен" в вопросе перспектив конфликта.

"Лето, начало осени, несомненно, будет очень тяжелым, очень тяжелым", - заявил он, в частности, имея ввиду ситуацию на Донбассе. Особые опасения Макрон высказал по поводу вероятности разрастания конфликта за пределы Украины (то есть заявил о том же, что и Вучич).

Остается надеятся, что мрачный прогноз Вучича относительно того, что всех нас по итогу этих процессов ждет "пекло" все ж таки не сбудется.

И у тех от кого зависит закончится война или нет, хватит разума и политической воли остановить кровопролитие.

Черный рынок и оружие НАТО

Сегодня продолжились заявления на тему контроля за оружием, которое Запад передает Украине (к слову, военная помощь Украине от одних только США после 24 февраля превысила $7,3 млрд).

После западных публикаций о том, что поступающее в Украину оружие может уплывать на черный рынок, глава Офиса президента Ермак предложил Раде создать следственную комиссию по этому вопросу.

По его словам, комиссия "будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров".

Ермак пишет, что разговоры об утечках оружия - это "российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины". Отметим, что выходили такие публикации на страницах британских и немецких изданий Financial Times и Bild.

Он считает, что после запуска работы следственной комиссии "пророссийские нарративы будут разбиты". "Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым", - написал Ермак в своем телеграм-канале.

Высказался по теме и главком Валерий Залужный. Он заявил главе объединенного комитета начштабов США Марку Милли, что Украина "четко осознает ответственность за каждую единицу переданного союзниками вооружения и не допустит его попадания в руки террористов".

В Белом же доме с одной стороны говорят, что оснований подозревать Киев в торговле оружием нет. С другой - что "разделяют обеспокоенность" по поводу судьбы американских вооружений в Украине.

Об этом заявил координатор совета по нацбезопасности при Байдене Джон Кирби. Так он прокомментировал обращение конгрессвумен Виктории Спартц, в котором она подняла тему контроля за использованием западной помощи Украиной.

"Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, которые получает Украина. Но мы должны помнить: как только оборудование оказывается в руках украинских вооруженных сил - это собственность Украины", - заявил Кирби "Голосу Америки".

"Они (украинцы - Ред.) также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", - добавил Кирби.

Видимо, с этой готовностью и связано предложение Ермака по созданию следственной комиссии Рады, которая будет разбираться, куда идёт натовское оружие в Украине.

В то же время Евросоюз солидаризировался с Киевом и тоже заявил, что это "кампания по дезинформации". Спикер ЕС по вопросам внешней Питер Стано заявил, что за этим стоит Россия, которая "положила начало интенсивной кампании дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемой союзниками".



По его словам, в ЕС контролируют, чтобы оружие, предоставляемое странами-членами Евросоюза Украине использовалось по назначению. "У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", - добавил Стано.

От зерна до нефти. Что происходит в экономике

Для Украины главный вопрос сейчас - разблокировка морского экспорта зерна, поскольку страна задыхается без валютной выручки. Вчера по этому поводу была встреча в Стамбуле с Россией, Турцией и ООН. Официально о ее результатах мало что известно. Но западные СМИ уже выкладывают детали вероятной сделки.

The Wall Street Journal рассказывает, что Киев, Москва и Турция согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна. Он помимо прочего подразумевает частичное разминирование портов украинской стороной.

На встрече в Турции договорились о создании координационного центра в Стамбуле, где представители будут контролировать исходящие поставки зерна.

Согласно соглашению, зерно может отправляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов, параллельно с прекращением огня.

Турецкие ВМС будут проверять порожние суда, прибывающие в украинские порты, чтобы развеять опасения России, что суда могут быть использованы для перевозки западного оружия.

ООН создаст центр управления и контроля в Стамбуле для отслеживания уровня угрозы судоходству.

"Украина первоначально сообщила ООН, что через их минные поля можно проложить безопасный проход, но так называемые плавучие мины также должны быть обезврежены, сказал западный чиновник", - пишет издание.

В Европе проблема №1 - газ, после того, как Россия отключила от снабжения "Северный поток".

Еврокомиссия подготовила план экстренных мер в случае полной остановки поставок российского газа, сообщает Bloomberg. Риск такого развития событий велик, считают в ЕК.

В план вошли такие меры:

- переход на другой вид топлива, как предприятий, так и в производстве электроэнергии

- рыночные меры, включая тендерную систему, в рамках которой государство стимулирует сокращение потребления энергии, в основном крупными предприятиями

- информационные кампании по сокращению использования систем нагревания и охлаждения, а также лимиты на использование во время наиболее острых фаз кризиса

В США продолжают планировать схему "потолка цен", которая лишит Россию нефтяных сверхдоходов. Глава минфина США Джанет Йеллен считает, что странам-покупателям российской нефти нужно договориться, что они не будут ее брать выше определенной цены. Что поможет сбить мировые цены на топливо. Но, разумеется, ударит по бюджету РФ.

США предлагают, чтобы в рамках "потолка цен" (назывались цифры в районе 40 долларов за баррель) Россия могла продавать любые объемы нефти.

В Москве на это заявляют, что не будут поставлять нефть на рынок по ограниченным ценам, так как на нее есть спрос и по ценам обычным. И в данном случае все зависит от того, присоединятся ли к ограничениям цены незападные потребители российской нефти, которым сейчас, собственно, РФ и наращивает поставки - Китай и Индия.

С Китаем американцы этот вопрос уже обсуждают, но никаких определенных ответов со стороны Пекина не прозвучало.

При этом, похоже, снимается напряженность вокруг Калининграда, которому Литва заблокировала транзит товаров с остальной территории России. Вчера Еврокомиссия опубликовала разъяснение, по которому под запрет подпадает только транзит автотранспортом российских компаний-операторов. Железнодорожный же транзит разрешен.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград. То есть фактически ЕС пошёл навстречу требованиям России.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва соглашается с рекомендациями Еврокомиссии по калининградскому транзиту "из уважения к трансатлантическому единству".

Ранее позитивную оценку рекомендациям дал литовский МИД. То есть эта точка напряженности, похоже, пока исчезает.