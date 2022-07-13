Сегодня "МВД ЛНР" заявило, что силы "республики" вошли на окраину Соледара - города, примыкающего с запада к Бахмуту Донецкой области.

Однако эту информацию опроверг глава Соледарской ВГА Сергей Гошко в комментарии "Суспильному".

"Населенные пункты под украинским контролем. Была попытка российской армии наступать на Яковлевку, которую украинские военные успешно отбили", — сказал он.

По словам Гошко, в Соледарской общине в настоящее время находятся около пяти-шести тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.