Анализируем 139-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 12 июля

Утренняя сводка Генштаба посвящена в основном артобстрелам и авиаударам. Отдельно говорится только о неудачных попытках российского штурма к северу от Славянска - в районах сел Мазановка, Ивановка и Долины.

О судьбе Богородичного, о захвате которого заявляли вчера и позавчера в "ДНР", в сводках за этот день ничего не говорится.

Но и судя по информации со стороны противника, сегодня никаких значимых движений на фронте не было. Боли продолжаются, помимо Славянска, восточнее Северска. Британская разведка со ссылкой на российские данные говорит о захвате Григоровки на подходе к городу (Украина этого не подтверждала).

В "ЛНР" сегодня заявили, что часть сил ВСУ отвели из Северска, там остается территориальная оборона и новобранцы. Якобы из опасений окружения города, к которому пытаются пробиться с юга, со стороны Соледара, отрезав его коммуникации с Бахмутом.

Нигде более эта информация не подтверждается.

В Лондоне говорят о новых "незначительных приобретениях" России на Донбассе и наступлении вдоль трассы Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск. На эту трассу россияне вышли южнее Бахмута.

Арестович в эфире у Фейгина вчера заявил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута.

Противник не хочет ввязываться у городские бои и планирует, окружив города, вынудить ВСУ выйти оттуда, как было в Лисичанске, говорит советник главы Офиса президента. По его словам, на этих участках воюет суммарно около 40 батальонных тактических групп.

"Два маленьких тактических окружения с надеждой превратить их в одно большое", - добавил советник Ермака.

Более активно обсуждают сегодня ситуацию на юге страны. Там, как бы в подтверждение информации о скором украинском наступлении на юге ударили по контролируемой россиянами Новой Каховке (Херсонская область).

После удара, по заявлениям местных "властей" погибло 7 человек и ранено 80 человек.

По данным российских СМИ и назначенной Россией "администрации", ракета установки Himars попала в склад селитры из-за чего произошел сильный взрыв, были разрушены много домов, под обломками которых находятся люди.

По украинским данным - в хранилище боеприпасов, где хранилось множество ракет для РСЗО, а также стояли бензовозы.

Это также активировало дискусси в российских телеграмм-каналах о том, что нужно находить "противоядие" для ракет Himars и настраивать на борьбу с ним систему ПВО, а также рассредоточивать запасы боеприпасов.

В Украине же удары Himars подаются как большая победа, которая может означать перелом в войне.

Хотя пока россияне накрывают подконтрольную Украине территорию еще более мощными и частыми ударами из всех видов оружия.

После ночного удара ВСУ по Новой Каховке ближе к утру россияне обстреляли Николаев. Били из РСЗО "Торнадо". Россияне говорят о поражении военных объектов. Местные власти это отрицают и заявляют, что разрушены лицей, больница и повреждены частные дома, было попадание по промпредприятиям. 12 человек травмированы.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что по Николаеву "прилетело" 19 ракет разных типов.

Было и много других обстрелов сегодня - в Харькове, Славянске, а также на неподконтрольных территориях - в Донецке и в Горловке.

Повестки дошли до Лондона

Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

Там перечисляются уже известные украинцам прецеденты вручения повесток на пляжах, в ночных клубах или просто на улице.

Причем британские журналисты связывают это с большими потерями на фронте. "На пляжах Украины призывникам выдают повестки, пока армия Владимира Зеленского несет большие потери", - гласит заглавие статьи.

Цифры потерь, публикуемые украинскими властями издание считает заниженными. И пишет, что Украина в месяц теряет по 20 тысяч погибших. Правда, источника этих данных газета не раскрывает.

Но позавчера в интервью американским СМИ министр обороны Алексей Резников тоже назвал потери большими и заявил, что Украине нужно формировать новые подразделения.

Видимо, поэтому мобилизация все больше принимает форму "охоты" на будущих призывников.

Сегодня украинские телеграм-каналы опубликовали видео, как сообщается, из Обухова Киевской области. Мужчины в военной форме и с оружием заходят в зал игровых автоматов для вручения повесток посетителям.

Зайдя в помещение, мужчина с шевроном "Комендатура" на груди дает распоряжения организовать "два рабочих места". А к присутствующим обращается с требованием предоставить документы.

"По одному подходите, прошу, с документами, которые удостоверяют личность. Причем все. Женщины также", - говорит он.

И это лишь одна из таких историй, которые начали происходить настолько часто, что дошли до страниц западной прессы.

В Украине же президента просят запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улице. Соответствующая петиция уже появилась. За две недели она набрала уже 5000 голосов, т.е. имеет шансы набрать оставшиеся 20 тысяч за 79 дней.

Путин, Иран и беспилотники

Вчера вечером возникла тема поставок иранских беспилотников российской армии.

"Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие. Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Россия этой истории не прокомментировала. А вот представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг утверждения США.

Но интересно, что сегодня объявили о предстоящей поездке в Иран президента России Путина. Это его вторая зарубежная поездка после визита в Таджикистан. В Иран прилетит и турецкий президент Эрдоган, который там встретится с российским коллегой.

Поэтому, несмотря на опровержение иранцев, тема поставок беспилотников не выглядит надуманной. Хотя бы потому, что российская армия испытывает их дефицит, и представители российской оборонки уже заявляли, что вопрос закупок этой техники за рубежом властями рассматривается.

Иран же со своей стороны, несмотря на многолетние жесткие санкции, крупный производитель беспилотных летательных аппаратов. Менее известный, чем Турция, но только потому, что не продает их другим странам.

Иран наладил массовое производство беспилотников примерно с конца 2012 года. За образец, как сообщалось, были взяты модели перехваченных американских аппаратов RQ-170 Sentinel.

Более того, Тегеран сумел создать целую линейку беспилотников, которые уже активно использовал в локальных конфликтах на Ближнем Востоке. Среди названий встречаются вполне характерные - "Шахид", например.

В частности, у Ирана есть разведывательные дроны:

Ababil-3 - может использоваться в качестве барражирующего боеприпаса , в качестве беспилотника-мишени, в разведке, наблюдении.

Shahed 171 Simorgh - реактивный БПЛА, выполненный по технологии летающего крыла, как раз копия американского БПЛА RQ-170 , захваченного Ираном в 2011 году.

Ударные:

- Mohajer-6 - может нести до четырех высокоточных боеприпасов или полезную нагрузку в 100 кг.

- Karrar - может работать в качестве перехватчика ПВО, нести ракеты и бомбы.

Дроны-камикадзе:

- Arash - крупный дрон-камикадзе, по разным данным, способный пролететь до 2 тыс.км

- Shahed 136 - может запускаться залпом из пусковой установки.

Россия заявляет, что также обладает линейкой по производству разного типа БПЛА.

Но, судя по сообщениям российских военкоров, их армии РФ на фронте сильно не хватает, и многие вопросы снабжения дронами приходится решать не оборонке, а волонтерам, которые собирают деньги на китайские беспилотники с "АлиЭкспресса" (явление, наблюдаемое и в Украине).

То есть даже если Иран еще не дал своего согласия, то такие запросы из России скорее всего уже поступали.

Впрочем, и у ВСУ с беспилотниками все не просто. Позавчера в интервью The Wall Street Journal министр обороны Резников заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы создают сильные помехи дронам ВСУ, в том числе американским.

Импортные дроны, по его словам, "постоянно глушатся Россией и не имеют программного обеспечения для противодействия помехам".

Напомним, что беспилотники на этой войне играют очень важную роль. С их помощью корректируется огонь артиллерии и минометов, ведется разведка, а ударные беспилотники уничтожают ключевые цели противника.

Чем больше беспилотников, тем выше точность огня и поражение живой силы и техники противника.

Лукашенко и "Рамштайн". Прогнозы и перспективы

Александр Лукашенко сегодня заявил, что обсудил с Владимиром Путиным "планы Запада по нападению на РФ через Беларусь и Украину".

"В последнее время разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

К слову, сегодня в Беларуси начинаются новые командно-штабные военные учения у границы с Украиной. В них будут принимать участие территориальные войска Жлобинского района Гомельской области, сообщает минобороны Беларуси. Мероприятия продлятся с 12 по 14 июля.

В Украине считают, что такими заявлениями и постоянными учениями Лукашенко вынуждает ВСУ отвлекать часть сил на охрану границы с Беларусью. Что, впрочем, не отменяет усиления военной интеграции Минска и Москвы, которая объективно уже происходит.

В самом же Альянсе готовятся собрать уже четвертую встречу Контактной группы по Украине ("Рамштайн"). Она состоится 20 июля в онлайн-формате. Министры обороны стран, которые дают Киеву вооружения, обсудят новые возможности поставок.

Украина, судя по заявлениям о крупном контрнаступлении на юге, вероятно, будет просить наступательные вооружения - и уже идут публикации, что Испания согласна передать Киеву 10 танков "Леопард".

Впрочем, в прошлый раз эту попытку пресек Берлин, который должен дать Мадриду разрешение как страна-производитель, но не дал. Как будет сейчас - увидим. Но ранее западные СМИ писали о негласном решении натовских стран не передавать Украине танки.

Не исключено, что это связано и с соображениями не допустить попадания танка в руки россиян (а это вполне может произойти во время маневренной войны). Имея свою танковую промышленность, они могут скопировать западные наработки.

Война роняет евро, грядут переговоры по зерну. Что с экономикой?

На экономическом фронте - без перемен к лучшему. Главные проблемы - с энергетикой. Которую западные страны пытаются обуздать, но рост цен сдержать пока не могут.

Мировая цена на нефть может вырасти на 40% - до примерно 140 долларов за баррель. Об этом заявил высокопоставленный чиновник минфина США, пишет агентство Reuters.

Чтобы этого не произошло, нужно вводить ограничение цен на российскую нефть, о чем заявлялось на саммите "Большой семерки". И позволить Росси продавать топливо ниже этой цены (то есть частично снять санкции).

Агентство сообщает, что между США и Японией идут переговоры относительно коридора этой цены. Обсуждается стоимость в 40-60 долларов за баррель (сейчас более 100).

Правда, механизм, по которому к этой схеме присоединятся другие страны, кроме "Большой семерки", которая и так перестала покупать российскую нефть, пока неизвестен. Россия сейчас активно продает свое топливо в Индию и Китай.

И, естественно, не будет продавать нефть по какой-то фиксированной цене.

А вот Европа на фоне роста цен на газ, растущей инфляции и дефицита энергоносителей начинает "терять" евро. Его курс уже сравнялся с курсом доллара впервые с декабря 2002 года.

Для Украины тема номер один - экспорт зерна. По этому поводу завтра в Турции состоятся переговоры с участием Киева, Москвы, Анкары и ООН.

По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, сначала состоится встреча представителей Украины и Турции, а после этого – расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна.

А пока зерно массово будут вывозить через дельту Дуная. Там уже образовался затор из более чем сотни торговых кораблей, которые ждут погрузки.

Тем временем, курс гривны к доллару на наличном рынке активно проседает.

Сегодня он пробил отметку 38. Некоторые банки ставили курс продажи доллара в 38,95. гривна падает с начала недели. основная причина - слухи, что Нацбанк готовится отпустить безналичный курс гривны к доллару (он с начала войны зафиксирован на отметке чуть ниже 30 гривен), после чего он уйдет на позиции нынешнего наличного рынка. А сам наличный курс станет еще выше - вплоть до 40.

Курс Нацбанку ранее уже советовали отпустить западные инвестбанкира, чтоб не сжигать резервы для продажи доллара по заниженному курсу.

Мера, однако, очевидно, будет в народе не очень популярна, а потому окончательное решение еще не принято. Идут консультации.