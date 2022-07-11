В последние дни в Украине все чаще на высоком уровне звучат заявления о том, что ВСУ намерены освобождать юг Украины с прицелом на черноморское побережье. В первую очередь - Херсонскую область.

Власти призывают эвакуироваться местных жителей и полуофициально называются сроки будущей победы — начало осени 2022 года. А в тылах противника на захваченных территориях стали активно взрываться склады и военные объекты.

Вчера и сегодня информацию о подготовке освобождения прибрежной территории официально озвучили министр обороны Алексей Резников и губернатор Николаевской области Виталий Ким. Заявляется, что Зеленский уже отдал приказ военным составить план кампании.

С точки зрения военной практики это вызывает немалое удивление - по сути, противнику заранее сообщают, где ВСУ будут наносить свой главный контрудар. Как тысячу с лишним лет назад во времена князя Святослава, который объявлял "иду на вы".

Разобрались, будет ли контрнаступление Украины на юге и какая там реальная ситуация на фронте.

Что говорят власти Украины о броске на юг

Разговоры о том, что на юге - а именно в Херсонской области - намечается контрнаступление, в Украине, да и на Западе, ходят уже давно. Но в последнее время эта тема вышла на новый уровень.

Если раньше освобождение Херсона в августе анонсировали спикеры ранга Арестовича - советника главы Офиса президента, то вчера и сегодня об этом заговорили первые лица исполнительной власти.

В интервью The Times министр обороны Алексей Резников заявил о планах вернуть юг. "Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России, сообщил The Times министр обороны страны", - пишет издание.

По словам Резникова, Зеленский приказал ВСУ отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - заявил министр обороны.

Впрочем, сегодня Зеленский заявил, что не читал интервью министра и отказался комментировать военные планы.

Тем не менее, глава Николаевской области Виталий Ким вслед за министром также заявил о команде Зеленского освобождать юг Украины.

"Ситуация такова, что команда президента была - освободить юг, что не может не радовать. Чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов", - сказал Ким.

Похожую информацию воспроизвела сегодня начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она дала понять, что наступление уже идет (хотя и медленно) и о его успехах будут сообщать отдельно.

"Ситуация в южном регионе остается стабильно напряженной. Продвижение наших войск происходит, оно медленное, но уверенное. Провозглашение наших успехов будет, как только они будут закреплены. Основное достижение сейчас - поражение командных пунктов и логистических центров, складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Есть достижения по попаданию по военной технике, которая находится непосредственно на позициях вдоль линии столкновения", - сообщила она.

Официально пока освобождены только три населенных пункта Херсонской области: села Таврийское, Потемкино и Ивановка. Информация об их взятии поступала еще с конца июня. С тех пор о новых продвижениях не сообщалось.

Сегодня вышел видеосюжет об Ивановке. Командир украинского подразделения рассказал, что при заходе в село российских военных там уже не было. При этом на улицах есть поврежденная техника РФ. То есть не исключено, что деревню к югу от Кривого Рога накрыли артиллерией и выбили противника. Причем, судя по всему, россияне сами решили отступать, поскольку в селе после освобождения нашли только одного убитого.

Одновременно с украинской стороны все громче звучат призывы эвакуироваться из захваченных россиянами районов Херсонской и Запорожской областей.

"Это необходимо, чтобы ВСУ в ходе наступательных действий не подвергали опасности гражданское население", – заявила вице-премьер Ирина Верещук. И призвала украинцев выезжать в любых направлениях, даже через Крым.

С аналогичным заявлением выступил и первый зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Я знаю, что это очень тяжело и не все имеют возможность, но нужно это делать. Кто никак не может это сделать (уехать - Ред.), нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас пищи для того, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, просто хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война", – прокомментировал чиновник.

При этом удары по захваченным территориям на юге Украины действительно наносятся все активнее. В воскресенье, 10 июля, ВСУ нанесли удар по Херсону. Как утверждается - по расположению Росгвардии. Россияне же заявляли, что повреждена городская больница.

В субботу, 9 июля, в Херсоне последовала череда взрывов. По неподтвержденным данным, был удар, после которого последовала детонация снарядов на российском складе боеприпасов.

В среду, 6 июля, в Херсоне прогремел взрыв. После этого над городом поднимается черный густой дым. Соответствующие видео появились в телеграм-каналах. Там же писали, что это горит склад пластмассы.

Также на днях был сильный удар по Новой Каховке, где, по данным украинской стороны, был нанесен удар по скоплению военной техники россиян (в РФ заявили о попытке ударить по Каховской ГЭС, но утверждают, что ракеты были сбиты системой ПВО).

То есть интенсивность огня в Херсонской области выросла. Что в теории может быть прологом и для наземных операций.

В то же время бойцы ВСУ, которые сейчас находятся на херсонском направлении, сказали "Стране", что масштабного наступления на данный момент украинская армия не проводит (продвижение, там где оно есть, не носит характера прорыва). Идет обмен огневыми ударами.

Более того, военные говорят нам, что не исключают попытку наступления российской армии в течение ближайших недель. В связи с чем укрепляют позиции, подтягивают технику, включая западные артиллерийские системы.

Почему о наступлении говорят до его начала?

Итак, мы видим, что Киев официально объявил о подготовке "похода на Херсон" для оттеснения России от Черного моря.

Причем заявлено это на стадии разработки плана. До реализации которого, вполне возможно, еще далеко, но уже говорится во всеуслышание - как чиновниками высшего ранга, так и в медиа.

Если бы дело касалось каких-то гражданских инициатив, столь высокий уровень гласности был бы понятен. Однако в случае военных операций закономерно появляется вопрос: зачем заранее раскрывать свои планы? Очевидно, что противник сможет к ним подготовиться и либо отбить атаку, либо нанести ВСУ больше потерь.

И, как мы видим, россияне уже перебрасывают на юг новую технику.

Но независимо от того, будет ли на самом деле контрнаступление и в каких масштабах, информационная накачка этой темы уже сейчас решает некие задачи. Как для внешней, так и для внутриукраинской повестки.

Мы видим, что заявление о планах контратаковать на юге министр Алексей Резников сделал в британских СМИ. Которые уже писали о том, что украинская армия должна в летней кампании показать какой-то значительный результат на фронте, иначе на Западе могут взять верх силы, настроенные на компромисс с Москвой.

Не исключено, что масштабное "промо" наступления на юге - это попытка показать, что Украина движется в очерченном направлении и готовится выдать перед союзниками ожидаемый результат.

Причем косвенно эта кампания может работать и на усиление военных поставок Украине. Собственно, Резников и увязывает напрямую эти вопросы, говоря в одном из интервью, что для наступления нужно гораздо больше вооружений.

То есть первая прикладная задача, которую Банковая решает разговорами о контратаке, - рост оружейного импорта.

Вторая цель может быть психологической.

На фоне тяжелой ситуации на Донбассе, где в начале июля украинской армии пришлось отступить из Луганской области, разговоры о большом контрнаступлении на юге будут сдерживать рост пессимистических настроений. Причем это сработает, даже если операция под Херсоном будет иметь ограниченный успех.

И, наконец, уже чисто военной целью таких заявлений может быть распыление сил противника по разным театрам военных действий. И снижение концентрации его войск на Донбассе. Где, соответственно, продвижение российской армии может замедлиться, если резервы начнут перебрасывать южнее.

Еще одна задача - работа с населением на захваченных территориях. Украина, естественно, заинтересована в том, чтобы люди там постоянно пребывали в ощущении скорого возвращения украинской власти и не шли на сотрудничество с россиянами.

Каковы перспективы контрнаступления?

Здесь много "за" и "против". Разберем основные аргументы.

За контрудар именно на юге говорит прежде всего стратегический характер доступа Украины к своим портам и акватории. Без выхода к морю украинская экономика теряет огромные доходы, а натовские союзники Украины - доступ к северо-западной части Черного моря, важной в военном отношении для контроля за Крымом.

Находящаяся под Николаевым российская группировка - это потенциальная угроза потери Украиной доступа к Черному морю по суше в случае, если россиянам удастся провести наступления на Одессу и в сторону Приднестровья. После чего побережье сможет атаковать и российский флот, который уже пятый месяц блокирует Украину с моря.

То есть мотивация провести контрудар именно там очень велика даже не только из военных соображений. А экономических и геополитических.

С военной точки же зрения российские силы под Херсоном тоже выглядят наиболее уязвимым объектом для атаки. Это подробно объяснял Арестович.

Советник главы ОП в одном из эфиров отмечал неудобное положение Херсона на правом берегу Днепра, по которому будут наступать ВСУ. С прочими захваченными территориями правобережную Херсонскую область связывает "всего две ниточки: Новокаховская дамба и Антоновский мост".

И их можно будет разрушить ударами ракет из американских РСЗО "Хаймарс".

Также на позиции РФ на Херсонщине украинская армия сможет наступать сразу с нескольких направлений, что невозможно будет сделать в Запорожской области, где фронт более-менее ровный.

Но это глубоко теоретические прикидки. Конечный успех зависит от количества войск, плотности артиллерийского огня, авиации и прочих специальных военных факторов.

К слову, и плотность огня, и авиация пока, по признанию украинских властей, на стороне противника. Также россияне находятся на юге уже пятый месяц и активно строят там укрепления.

Еще в конце мая губернатор Геннадий Лагута говорил, что россияне запустили в области работу нескольких заводов по производству бетона и цемента для постройки укрепленных районов. Обычно штурм таких укреплений занимает крайне продолжительное время, что мы видим и по скорости продвижения российских войск на Донбассе.

Другой фактор, который под вопросом - личный состав.

Недавно издание The Economist, чей журналист побывал на фронте под Херсоном и поговорил с украинскими разведчиками, сообщило, что "украинская южная группировка не имеет преимущества три к одному, рекомендованного стратегами для успешного наступления. Солдаты жалуются на критическую нехватку боеприпасов и пехоты".

Журнал также подтверждает, что противник построил под землей укрепленные бункеры.

Кроме того не на стороне Украины степной ландшафт, на котором "любое украинское наступление ощущает на себе всю мощь российской артиллерии".

Издание напомнило о попытке форсировать реку Ингулец у села Давыдов Брод в мае, что необходимо для наступления на Каховку. Эта попытка "обошлась особенно дорого". "Их заманили на линию огня. Многие наши люди погибли", - рассказали очевидцы.

Отметим, что на открытой степной местности даст о себе знать и превосходство России в воздухе.

Всё это не значит, что ВСУ не могут подготовиться к такой контратаке, нарастив и количество военных, и оружия. При известной концентрации сил контрнаступление может быть успешным.

Резников говорит, что на юг могут бросить "миллионную армию". Видимо, это преувеличение - на днях министр сообщил, что ВСУ в целом располагают численным составом в 700 тысяч военных. Включая тех, кто воюет на Донбассе.

Но в любом случае какие-то резервы под контрнаступление скорее всего готовятся. Даже, повторимся, если оно будет ограниченным.

Что же до российских войск, то вариант с их наступлением на позиции ВСУ на юге украинские военные в разговорах со "Страной", как писалось выше, не отбрасывают.

Хотя мало кто верит, что это будет крупная атака до тех пор, пока не будет закончены основные бои на Донбассе. На данном же этапе наши собеседники не исключают наступлений противника по улучшению тактического положения и занятию более удобных позиций для обороны.

Хотя, опять же, все упирается в наличие (или отсутствии) у России резервов. Если армия РФ сможет перебросить на юг несколько десятков тысяч свежих войск с достаточным количеством техники и огневой поддержки, масштабное наступление россияне могут начать и до окончания боев на Донбассе.

В общем, ближайшие месяцы относительно развития событий на юге Украины покажут кто начнет наступление и чем оно закончится.