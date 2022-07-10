В Херсоне с самого утра слышны взрывы, о которых сообщают в местных пабликах. Советник главы областной администрации Сергей Хлань у себя в Facebook пишет о том, что ВСУ нанесли удар по воинской части на улице Пестеля.

В Телеграм-каналах уточняют, что речь идёт о части Росгвардии.

А назначенное россиянами "областное МВД" заявляет, что в результате обстрелов повреждена городская больница.

Ранее мы писали, что жителей Херсонской области призывают срочно выезжать с оккупированной территории, а если это невозможно - позаботиться об укрытии, еде и воде. Необходимость выезда объясняется взрывами складов с боеприпасами после прицельных ударов украинских войск.

Помимо этого, в британской разведке заявляют, что украинские силы продолжают постепенное наступление на юго-западном херсонском направлении.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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