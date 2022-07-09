В Херсоне гремят мощные взрывы — детонируют российские снаряды. Видео
В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв, за которым последовала череда других. Сообщается, что горит российский склад боеприпасов.
Об этом сообщают местные телеграм-канал и публикуют видео.
Пишут, что склад до сих пор детонирует.
Напомним, вчера в Херсонской области по оккупированной Новой Каховке нанесли удар, горит склад боеприпасов. В РФ утверждают, что пожар на ГЭС.
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А вице-премьер Ирина Верещук призвала к немедленной эвакуации жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
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