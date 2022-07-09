В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв, за которым последовала череда других. Сообщается, что горит российский склад боеприпасов.

Об этом сообщают местные телеграм-канал и публикуют видео.

Пишут, что склад до сих пор детонирует.

Напомним, вчера в Херсонской области по оккупированной Новой Каховке нанесли удар, горит склад боеприпасов. В РФ утверждают, что пожар на ГЭС.

Британская разведка заявила, что Украина наступает в Херсонской области.

А вице-премьер Ирина Верещук призвала к немедленной эвакуации жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

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