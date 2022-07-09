На неподконтрольном Донбассе ночью погремели взрывы на складах боеприпасов. Видео
На неподконтрольных территориях Донбасса ночью снова гремели взрывы.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
В частности, взрывы были в Кадиевке (бывший Стаханов) и Харцызске. На видео видна детонация, вероятно, было попадание в склад с боеприпасами.
Отметим, в последнее время ВСУ удается регулярно наносить удары по складам врага.
Так, вчера ночью сообщалось о подрыве склада боеприпасов в Шахтерске на неподконтрольной территории.
Также мы публиковали карту ударов ВСУ по складам и базам России на оккупированных территориях.
По российским командным пунктам и военным складам бьют установки Himars.
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