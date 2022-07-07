Появилась карта ударов ВСУ по складам на украинских территориях, контролируемых Россией, за последние девять дней - с 28 июня по 6 июля.

Ее опубликовало ВВС.

Как видно из карты, удары были нанесены в Херсоне, Макеевке, Великом Бурлуке, Кадиевке, Донецке, Снежном, Мелитополе, Попасной, Перевальске и Новой Каховке. Всего было нанесено 11 ударов по складам и базам России.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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