Удар по Харьковскому университету. Фото: Telegram/ Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Сегодняшний ракетный удар РФ в Харькове пришелся по национальному педагогическому университету им. Г. С. Сковороды.

Об этом сообщили "Стране" в Харьковской областной администрации. 

Напомним, что от ракетного удара пострадали три района. Также в результате удара погиб сторож.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский. 

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