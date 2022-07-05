Во вторник, 5 июля, в результате ракетного удара по Николаеву был уничтожен Дом культуры "Корабельный", находящийся в одноименном районе города.

Фото здания до и после удара опубликовало Управление культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА.

"Сколько поколений творческих, одаренных детей, взрослых посетило БК "Корабельный" не только в качестве посетителей, но и в качестве участников творческого процесса... сколько мероприятий...конкурсов...проектов...программ...Твари! Не простим...", — прокомментировали в управлении.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли ракетные удары по Николаеву. В городе во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов, после этого в небе появился дым.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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