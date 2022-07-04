Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" рассказал об обстрелах города.

"В воскресенье россияне дважды обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч" - первый раз приблизительно в 12 дня, а второй - около 19 вечера", - говорит мэр.

В результате первого обстрела почти полностью была уничтожена половина отеля "Comfort Park Hotel", обошлось без жертв и раненых.

"Хвост ракеты был найден в частном секторе, в трех домах выбило окна. Одна женщина была ранена, ее госпитализировали, сейчас она уже дома. Вечером нас снова обстреливали из РСЗО "Смерч". В одной школе вылетела половина окон, поврежден фасад. Рядом с ней в частном доме разрушена крыша, в 3-4 частных домах вылетели окна. Обошлось также без раненых и жертв. Никто в городе так и не понял, зачем нужно было так сильно обстреливать Краматорск и Славянск. Возможно, оккупанты пытаются запугать жителей или психологически надавить на руководство государства, чтобы те вернулись за стол переговоров на условиях РФ. Но это точно были целенаправленные обстрелы", - рассказывает мэр.

Также Гончаренко рассказал, что с 23 мая на Донбассе нет газа, так как российская армия перебила все магистрали и газопроводы.

"Но, к счастью, в Краматорске есть электрика и 70% города обеспечено водой. Окружающие села сейчас без воды, они получали ее из района боевых действий под Лиманом. Мы подвозим воду в села в баках, бочках. Во многих населенных общинах, которые входят в состав Краматорского района (Славянск, Дружковка, Константиновка, Святогорск), вообще нет воды", - говорит мэр.

При этом в Краматорске все ещё работает часть медучреждений, магазинов и аптек.

"Все коммунальные больницы работают - персонала в некоторых из них всего 20-25%, но это и первичное, и вторичное звено медицины. Врачей на сегодня хватает. Также работает 20-25% сетевых торговых магазинов и аптек. Ключевые банкоматы наполняются деньгами", - сообщает Гончаренко.

Кроме этого, в городе работают АЗС.

"Иногда может не быть дизтоплива, но есть газ (51 грн/л) и бензин (70 грн/л). Дизтопливо и бензин стоят по 70 грн/л, а газ - 51 грн/л. В целом топлива у нас достаточно", - говорит мэр.

По словам Гончаренко, на сегодняшний день в Краматорске осталось около 30% населения - это примерно 60-65 тыс. людей. При этом только за май-июнь в город ввернулись около 10 тыс. жителей.

"Состоянием на 1 мая в городе было приблизительно 50-55 тыс. людей. Люди возвращались по разным причинам. Но после обстрелов на выходных жители в некоторых микрорайонах Краматорска начали паковать вещи и уезжать", - рассказывает мэр.

За четыре месяца войны в Краматорске погибли 70 мирных жителей. Наибольшее количество гражданских, как утверждает Гончаренко, погибло на ж/д вокзале - это 61 человек, из них приблизительно 8 краматорцев.

Кроме этого, Гончаренко заявил, что в результате разрушений инфраструктуры и жилых домов в Краматорске убытки составляют около 1 млрд гривен.

"В городе повреждены 100 многоэтажек (всего в городе их 950). Из них 5-6 домов нуждаются в ремонте крыши. У нас почти полностью разрушена одна школа. Одна пятиэтажка на 90 квартир непригодна для проживания", - говорит он.

Гончаренко также добавил, что Краматорск готов к возможному наступлению российской армии.

"Мы надеемся, что наша армия в кратчайшее время получит мощное оружие хотя бы для удержания позиций - в первую очередь это ствольная артиллерия. В направлении Лисичанска и Бахмута преимущество в артиллерии у россиян 1:10 - 1:15. Следующая их цель - оккупация Донецкой области. Скорее всего, мощное наступление на нас будет с северо-востока. Но в Краматорске есть военные и настроение у них боевое", - сказал Гончаренко.

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