В понедельник, 4 июля, в Украине уже 131-й день продолжается война с Россией.

Сохраняется угроза оккупации всей Луганской области, где Генштаб ВСУ подтвердил вывод украинской армии из Лисичанска.

В Донецкой области бои идут на Бахмутском и Славянском направлении.

Тем временем Верховная Рада переписала КЗоТ под войну, который предусматривает быстрые увольнения и 10-часовой рабочий день.

Также депутаты предлагают расширить перечень мужчин, которым можно выезжать из Украины во время войны.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

4 июля

09:57 На фоне угрозы повторения топливного кризиса в Украине премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом переходить на электротранспорт.

"Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Потому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", - сказал он в интервью "Левому берегу".

По его словам, вместе с возвращением пошлин на ввоз автомобилей, правительство отменило пошлины на электротранспорт. То есть, сейчас, по словам Шмыгаля, "электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов".

09:50 Появилось видео полета ракет в сторону Белгорода 3 июля.

Местные телеграм-каналы, которые публикуют видео, сообщают, что на кадрах предположительно "Точка-У", летящая со стороны Харькова.

Напомним, Россия обвиняет в обстреле Украину. Киев заявляет, что россияне обстреляли Белгород сами.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибла семья из Харьковской области.

09:48 В Донецке сообщают об обстреле Киевского района.

На видео, которые публикуют телеграм-каналы, виден черный дым, поднимающийся над городом.

Географически - за стадионом "Донбасс-Арена".

09:38 В Луганской области ещё идёт оборона оставшихся территорий, сообщил губернатор Гайдай.

Это нужно для того, чтобы ВСУ успели построить укрепления на новых позициях, заявил глава Луганской ОВА.

То есть, как заявляет Гайдай, область до конца не захвачена, идут бои при отступлении.

По его данным, в Северодонецке осталось около 8 тысяч жителей, в Лисичанске - 10 тысяч человек.

09:28 Парламент охваченного протестами Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакии.

Автономию оставят в проекте поправок в конституцию страны, откуда ранее хотели ее убрать (из-за чего протесты и вспыхнули).

Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, занимает почти половину его территории с населением в два миллиона человек. Большая часть из них считает себя казахами.

09:21 Российская армия еще ведет бои в Лисичанске, но после его захвата будет наступать на Северск, говорится в свежем отчете Американского института изучения войны.

Вместе с наступлением на Северск российские войска могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

"Украинские силы, вероятно, продолжат боевой отход к трассе Е40, которая проходит от Славянска через Бахмут к Дебальцево. Пока неясно, решат ли они обороняться в районе Северска", - говорится в сообщении института.

09:09 И ещё о вероятном наступлении ВСУ в Херсонской области.

Институт изучения войны (США) пишет о превентивном артиллерийском ударе российских войск под Херсоном, который призван сорвать наступательные действия со стороны Украины.

"Данные НАСА показали аномально большое количество пожаров вдоль линии фронта в Николаевской и Херсонской области 3 июля, особенно вблизи Снигуровки, Засилья, Копани-Зеленый Гай и Таврического. Эти места являются вероятными базами для возможного украинского контрнаступления", - говорится в отчёте Института.

08:49 Военный оркестр украинской армии впервые исполнил гимн США.

Такое поздравление записали ВСУ на день независимости Штатов, который отмечается сегодня.

08:46 В Шевченковском районе Харькова сегодня разбомбили школу. Удар нанесли около четырех часов утра.

Предварительно жертв нет, но завалы ещё разбирают, сообщил губернатор Олег Синегубов.

08:28 За 3 июля на подконтрольной территории Донецкой области погибли 9 мирных жителей.

По данным губернатора Павла Кириленко, 6 из них - в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Бахмуте, 1 в Зайцево.

Среди погибших двое детей: 1 в Славянске и 1 в Зайцево. Еще 25 человек получили ранения.

В "ДНР" сообщают, что у них от обстрелов за сутки погибли 5 человек, еще 20 получили ранения - в том числе две девочки 11 и 15 лет.

08:22 Еще одно видео из подконтрольного "ДНР" Снежного, где ракетой попали в склад с боеприпасами.

08:13 Американский журнал The Economist пишет о вероятности контрнаступления Украины под Херсоном. Он пишет, что Украина готовится к контратаке с запада, от Николаева, и с севера, из Зеленодольска (Криворожский район).

Офицер военной разведки Украины заявил изданию, что передовые части ВСУ сейчас находятся примерно в километре от окраин Херсона. "Следующая неделя или две будут еще интереснее", - обещает он.

Однако The Economist настроен относительно такого контрнаступления скептически.

"Украинская южная группировка не имеет преимущества три к одному, рекомендованного стратегами для успешного наступления. Солдаты жалуются на критическую нехватку боеприпасов и пехоты. "Наше начальство склонно преувеличивать успехи на поле боя", — говорит Бандерас, командир украинской разведки", - пишет журнал.

"Бандерас" рассказал, что ситуация может измениться только в том случае, если на юге будет использоваться больше западной артиллерии. В настоящее время там развернуто лишь несколько гаубиц M777.

Там, где наступают украинцы, "русские жестко отбиваются". Сергей, солдат территориальной обороны, служащий под Зеленодольском, говорит, что противник построил под землей укрепленные бункеры. Когда ВСУ пытаются вытеснить россиян, они возвращаются в большем количестве. "Их десять становятся сотней", — говорит Сергей.

"Открытый херсонский ландшафт означает, что любое украинское наступление ощущает на себе всю мощь российской артиллерии", - пишет издание. Оно напоминает о попытке форсировать реку Ингулец у села Давыдов Брод в мае, что необходимо для наступления на Каховку.

Эта попытка "обошлась особенно дорого". "Их заманили на линию огня. Многие наши люди погибли", - рассказала Виктория, фермер, которая жила в поселке Давидов Брод, но после начала боев эвакуировалась.

08:03 Газета The New York Times со ссылкой на военных экспертов и собеседников из Украины дает прогноз на то, куда будет наступать РФ после захвата Луганской области.

После восстановления сил и перегруппировки россияне скорее всего атакуют Бахмут - стратегический узел украинских вооруженных сил. Туда будут наступать со стороны Попасной.

Пока будут штурмовать Бахмут, силы РФ севернее и западнее будут вести сковывающие бои, чтобы ВСУ не могли перебросить силы южнее.

При этом конечной стратегией здесь "будет создание еще одного "котла" вокруг крупных промышленных городов Славянска и Краматорска".

08:02 Сегодня ночью был сильный удар по Снежному и Торезу в "ДНР". Взрыв был очень мощным с ярким заревом. Местные паблики пишут о прилете по складу и заводу "Химмаш".

Снежное и Торез находятся примерно 65 километрах от линии фронта.

08:01 Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова, уехавшая в Германию после антивоенной акции в прямом эфире, возвращается в Россию.

Она опубликовала фото из самолета и заявила, что "вынужденно" возвращается в Москву.

Овсянникова намеревается судиться с мужем за 11-летнюю дочь, которую хочет увезти жить на Запад, чтобы та могла "расти в свободном западном обществе".

Муж Овсянниковой работает на телеканале Russia Today.

Ранее стало известно, что Марина уволилась из немецкого журнала Die Welt, где проработала три месяца и от имени которого приезжала в Украину.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 4 июля. Основное:

1. Противник пытается установить контроль над Мазановкой, Долиной и Богородичным к северу от Славянска. Бои продолжаются.

2. Противник сосредоточился на вытеснении ВСУ из Луганской области на линию Северск-Федоровка-Бахмут.

3. Подтверждается захват Белогоровки под Лисичанском (взятие противником самого Лисичанска подтвердилось еще вчера).

4. Идут штурмовые действия у южной части трассы Лисичанск-Бахмут, расположенной в Донецкой области. Враг там атакует Василевку, Берестовое и Спорное.

5. К югу от Бахмута продолжаются бои за Клиновое. От Горловки была попытка наступления на Майорск.

6. Была попытка штурма села Победа на южных подступах к Марьинке (укрепрайон ВСУ к западу от Донецка).

7. В Херсонской области противник пытается вернуть ранее освобожденные ВСУ села Потемкино, Ивановка и Мирное.

8. В Черном море увеличилось количество носителей "Калибров" - до трех единиц (спикер одесской ОВА Братчук пишет, что вышла подводная лодка).