Президент Владимир Зеленский заявил о рисках оккупации всей Луганской области.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с премьером Австралии в Киеве.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Они понятны нам. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский заявляет, что "продолжаются бои в окрестностях Лисичанска".

То есть он отрицает захват всей Луганской области, о чем сообщило российское руководство.

Ранее и в МВД заявили о высокой опасности захвата Луганской области: "Интенсивность обстрелов какой не было после 1944-45 годов".

При этом в свежей сводке Генштаб заявляет, что противник форсировал Северский Донец у Белогоровки под Лисичанском и пытается овладеть селом. Белогоровка контролирует первую дорогу на Северск из Лисичанска.

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