В Украине продолжается волна переименований.

Связана она с "дерусификацией". Которая впрочем очень часто становится одновременно и "деукраинизацией" - потому что одних украинцев на табличках с названиями улиц часто заменяют другими.

А подчас и коренных россиян убирать из топонимики не хотят. В частности, Харьков и Одесса пока сопротивляются изгнанию имени Пушкина со своих улиц.

Подробности - в статье "Страны".

Страсти по Пушкину. Что происходит с переименованиями

Дерусифкация началась уже довольно давно - практически с момента вторжения 24 февраля. В последнее время она приобрела более серьезный размах в крупных городах Украины.

Харьков. Здесь в мае уже переименовали несколько улиц и названий районов:

Московский район - в Салтовский ;

Московский проспект - в Героев Харькова;

Белгородское шоссе - Харьковское шоссе;

Белгородский спуск - улица Героев Спасателей.

Также в городе переименовали Харьковский русский драмтеатр, который больше не будет носить имя Пушкина и не будет называться русским. Теперь он будет называться просто "Харьковский академический драматический театр".

Предложение о переименовании поступило от трудового коллектива, сообщили в облсовете, в ведении которого находится театр.

А вот улицу Пушкинскую и станцию метро, названную в честь русского классика в самом Харькове переименовывать не хотят.

"В чем виноват Пушкин? В том, что родился Путин? Тем более Пушкин – всемирно известный поэт, так же, как и Лермонтов. Есть и другие выдающиеся поэты, писатели, художники. Не надо всех под одну расческу. Мы учились на замечательных поэмах Пушкина и Лермонтова. И Пушкинская останется Пушкинской. У нас есть улица Пушкинская, у нас есть станция метро имени Пушкина. Это пусть остается", – сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Впрочем, настроения городского руководства могут меняться. Ранее было известно, что в Харькове не хотят убирать герб УССР со здания горсовета. Но сегодня герб распорядились снять по указанию мэра. Так что не исключено, что и с Пушкиным в итоге могут передумать.

Одесса. Мэр Геннадий Труханов тоже против изгнания Пушкина, занимающего важное место в городской топонимике. Об этом он сообщил в беседе с журналистом The New York Times.

Издание рассказало, что на Труханова оказывают давление с целью переименовать улицу Пушкина, расположенную рядом с мэрией. "Нет. Я бы этого не поддержал. Одесса – многокультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому", - сообщил Труханов.

В то же время он за переименование улиц, которые носят российские географические названия.

"Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не хотим иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, никак не связанных с историей Одессы! Считаю, что такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы", - сообщил мэр.

Труханов считает, что новые названия следует приурочить к выдающимся деятелям и событиям, например, улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

Решение о переименовании будут приниматься по рекомендациям историко-топонимической комиссии депутатами горсовета. Там уже заявили, что сейчас 24 улицы Одессы не имеют названий на украинском языке. Еще 19 улиц нужно переименовать, считают власти, потому что они связаны с советским прошлым.

В целом в Одессе хотят переименовать 200 улиц и переулков, и два района. Но менять таблички будут лишь после войны, сообщили в горсовете Одессы по итогам заседания комиссии по дерусификации.

Там также разделили топонимы по приоритетности.

В первую очередь решили перевести некоторые топонимы с русского на украинский (Ул. Уютная - Затишна, пер.Лодочный - Човновий). Вторая и третья очереди - декоммунизация и дерусификация названий.

Но пока, как видим, два крупнейших русскоязычных города Украины убирать Пушкина из своей топонимики не хотят.

Кривой Рог тоже занялся изгнанием русских названий. Причем вопрос Пушкина там сомнений не вызывает: его улицу хотят переименовать в четь Байдена. Также могут появиться улицы Бориса Джонсона (вместо улицы летчика Водопьянова) и Джона Маккейна (вместо Армавирской).

Всего планируется несколько десятков переименований, в результате которых исчезнут улицы Курчатова, Лермонтова и другие.

Львов. Горсовет переименовал 8 улиц в областном центре и 11 в населенных пунктах громады, сообщил мэр Андрей Садовой.

Улица Толстого во Львове стала улицей Кардинала Гузара, улицу Некрасова переименовали в честь Юрия Руфа. Дагестанская стала Гостомельской. А улицу советского писателя Петра Козланюка переименовали в честь Героев Мариуполя.

О Козланюке стоит сказать отдельно. Он родом из Коломыи и похороненный на Лычаковском кладбище Львова. Петр Козланюк большую часть жизни прожил во Львове и писал на украинском языке.

Но Козланюк поддерживал коммунистов, а его рассказы печатались в УССР, пока писатель жил на контролируемой Польшей Западной Украине.

За то, что его книги выходили в Харькове, польская охранка дважды отправляла Козланюка в тюрьму. Основная тема его произведений - ситуация на Западной Украине в 20-х и 30-х годах. В годы войны он был советским военным корреспондентом.

Но, как бы то ни было, мы наблюдаем тенденцию не только к дерусификации. Но и к забвению украинских деятелей, которые поддерживали советскую власть (или были ее частью).

Минус Булгаков и генералы-украинцы

Где никаких споров нет - так это в столице. Здесь готовятся убрать с улиц имена Пушкина, Льва Толстого, Булгакова (уроженца Киева), Ватутина и других исторических лиц, связанных с Россией и СССР.

И, хотя отдельные голоса "против" раздаются со стороны киевлян, власти столицы в рамках дерусификации собираются переименовать около 300 улиц, площадей и проспектов.

Судьбу их названий решит голосование, которое недавно завершилось. Принятие участие в нем могли все жители Украины через приложение "Київ цифровий". То есть не исключено, что если бы право голоса дали только жителям Киева, картина была бы иной.

Всего было получено шесть с половиной миллионов голосов (население Киева - около трех миллионов). Часть новых вариантов предложили эксперты (Украинского института национальной памяти, Института истории Украины и других учреждений). Такие варианты указывались в начале списка. Как следует из результатов, многие из них и победили в итоге.

Теперь окончательное решение должны принять городские власти. Если результаты голосования утвердят, то в Киеве "исчезнет" площадь Льва Толстого и улица Пушкинская, проспект Маяковского и проспект Гагарина. Зато появится улица Территориальной обороны, "Азова", Эрнеста Хемингуэя, Рэя Брэдбери и другие.

Ниже публикуем нынешние и, возможно, будущие названия, за которые проголосовали украинцы.

Улицу киевлянина Булгакова теперь могут переименовать в уроженца Черкасчины Гулака-Артемовского - родоначальника украинской сатиры и баллады. Такой вариант рекомендовали эксперты.

Прямо этого не говорится, но, судя по всему, Булгакова решили "дерусифицировать" за негативное изображение сторонников УНР и Директории в романе "Белая гвардия" и других произведениях. Хотя многие почитатели автора утверждают, что он описывал те события, которым был очевидцем.

Полемику вокруг вычеркивания автора "Мастера и Маргариты" из топонимики столицы Украины мы уже анализировали.

Улица Ватутина (войска под его командованием освобождали Киев от нацистов) может стать улицей Территориальной обороны. В качестве альтернативы предлагался вариант имени в честь оуновца Грицая, но этот вариант на втором месте с большим отрывом.

Ранее в связи с этим уже разгорелся скандал. Глава Объединенного еврейского комитета Украины Эдуард Долинский написал в Facebook, что "деятель ОУН Дмитро Грыцай - нацистский коллаборант, полицай, организатор и исполнитель массовых убийств мирного польского населения, в том числе Волынской резни". По мнению Долинского, такое предложение Киеврады может негативно повлиять в том числе на польско-украинские отношения.

Но, видимо, уже не повлияет - этот вариант проиграл в голосовании.

Улицу Льва Толстого могут переименовать в улицу Украинских героев, как и рекомендовали эксперты.

Площадь Льва Толстого - может стать Старокиевской. Скорее всего, переименуют аналогичным образом и станцию метро.

Улицу Володи Дубинина (пионер из Керчи, который пошел воевать в подполье против немцев во время Второй мировой войны) переназовут в честь американского писателя Рея Брэдбери.

Оба персонажа, конечно, далеки от Киева, но к Украине Володя Дубинин несравненно ближе, чем американский писатель-фантаст.

Улица Пушкинская в центре Киева может стать улицей Евгения Чикаленко - украинского националиста-эмигранта времен Первой мировой войны.

Улица Маршала Малиновского на Оболони - станет улицей "Героев полка Азов", как и рекомендовала комиссия экспертов. Мэрия уже подтвердила, что поставит это название на голосование.

Отметим, что Малиновский родом из Одессы, и его мама была украинкой (отца своего будущий маршал не знал). То есть это как раз тот случай, когда "дерусифицируют" уроженца Украины.

Проспект Маяковского на Троещине - будет проспектом Червоной Калини.

Этот вариант обошел и Владимира Мономаха и Кузьму Скрябина.

Маяковский, чье имя хотят вычеркнуть из киевской топонимики, родился в Грузии, но всегда рассказывал, что его мать - украинка и происходит из рода запорожских казаков.

В 1926 году поэт написал стихотворение "Долг Украине", в котором призывал изучать "величавый и простой" украинский язык. Также оттуда фраза, которую часто повторял экс-президент Порошенко в своих выступлениях: "Товарищ москаль, на Украину зубы не скаль".

Улицу Бакунина (известный теоретик анархизма) хотят назвать в честь писателя Уласа Самчука - крайне противоречивой фигуры. Самчук был редактором газеты "Волынь", которая выходила в Ровно при нацистской оккупации. На ее страницах публиковались антисемитские материалы.

Улицу, названную в честь Энгельса предлагают переименовать в честь художника Сластиона Опанаса, как и одноименный переулок.

Улицы Маркса (их три в Киеве) могут теперь назвать в честь Гете и языкового активиста и политолога Алексея Куренного. Третья улица Маркса станет просто "Гуцульской".

Улицу Беломорскую переименуют в честь убитой в Херсоне активистки Екатерины Гандзюк.

Улицу Волгоградскую - в честь погибшего на войне 24-летнего активиста Романа Ратушного. За вариант с Ратушным отдали рекордное количество голосов - почти 30 тысяч. Это самый высокий показатель в голосовании за дерусификацию киевских топонимов. Причем, этот вариант не был в списке рекомендованных комиссией.

Брестскую улицу хотят назвать в честь белорусского революционера Кастуся Калиновского.

Проспект Минский на Оболони теперь может стать Литовским. Такой вариант набрал больше всего голосов.

Улица Героев войны может стать улицей Украинских повстанцев.

Улицу, названную в честь подпольщицы Ульяны Громовой, хотят назвать Медной.

Улицу Зои Космодемьянской - в честь офицера ЗУНР Софии Галечко.

Выборгский переулок может стать Попаснянским, в честь города на Донбассе.

Переименовать улицу Кузбасскую в Донбасскую не хватило голосов, лидирует вариант Латвийская.

Волжская может стать Гайдамацкой, как и одноименный переулок.

Улица Грозненская может стать Ичкерской.

Улицу Теодора Драйзера хотят переименовать в честь Хэмингуэя.

Улицу Космонавта Волкова хотят переименовать в честь космонавта Поповича.

Проспект Гагарина - в проспект космонавта Каденюка - первого, кто совершил полет в космос космонавт в составе независимой Украины.

Отдельно стоит коснуться блока минеральных вод, расположенных в России. Улица Кисловодская может стать Миргородской, а переулок Кисловодский - Моршинским.

Улицу и площадь Тульскую на Оболони могут назвать Героев УПА.

Улицу имени погибшего под Полтавой советского генерала Тупикова могут переименовать в честь Андрея Мельника - главы одной из ветвей ОУН, которая враждовала с Бандерой и считалась более лояльной к гитлеровцам.

Чеховский переулок 1-й будет Атаманским.

Улица Василия Алексухина, советского летчика, может стать Степана Чобана - украинского летчика, который погиб в воздушном бою над Кропивницким. Он считался одним из самых опытных летчиков украинских воздушных сил. Ему было 58 лет.

Площадь Амурскую переименуют в Васильковскую.

Улица Багратиона, генерала Российской империи грузинского происхождения, станет Максима Левина - погибшего журналиста "Левого берега".

Переулок Волго-Донский - в Надежды Светличной, участницы движения шестидесятников, редактор "Вестника репрессий в Украине".

Площадь Волгоградская станет Конотопской битвы.

Улица Волховская будет Волновахская, в честь Волновахи Донецкой области.

Улица Дежнева - в Николая Миклухи-Маклая, украинского и русского этнографа и путешественника. Он происходил из казацкого рода Миклух. Его мать и брат жили в Украине - в Житомирской области. Там сохранился их дом-музей.

Улица Декабристов переименуют в улицу Братства тарасовцев.

Переулок Добролюбова - в Парижский.

С полной версий переименований можно ознакомиться в прикрепленном файле:

При этом киевляне, которые живут на улицах, попавших под переименование, не должны будут менять документы, так как новое название улицы не является изменением места жительства, сообщают в КГГА.

"Никто не должен сразу бежать в ЦНАП, чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность", - заявил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Также действующими после переименования будут документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость. Их будут менять только при необходимости.