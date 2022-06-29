В Кривом Роге собрались переименовать все улицы, названия которых так или иначе связаны с Россией.

Об этом сообщил заместитель мэра города Сергей Милютин в своем Телеграм-канале.

На карте Кривого Рога могут появиться улицы президента США Джо Байдена (вместо улицы поэта Пушкина), британского премьера Бориса Джонсона (вместо улицы летчика Водопьянова) и покойного сенатора Джона Маккейна (вместо Армавирской).

Всего планируется несколько десятков переименований, в результате которых исчезнут также улицы Курчатова, Лермонтова и т. д.

Волна переименований топонимов в украинских городах усиливается с начала войны. Так, в Днепре сменили названия десятки улиц, которые относились к советскому прошлому. Теперь большинство из новых наименований связаны непосредственно с историей города, а часть переименованы в честь украинских художников и защитников.

Также мы писали, что в Броварах Киевской области депутаты горсовета поддержали дерусификацию топонимов. Хотя некоторые улицы местные жители хотели бы оставить с прежним названием. В частности, жители были против переименования улицы в честь украинца Короленко, писателя из Житомира.